Gallinari a Portorico: "Giocherò coi Vaqueros Bayamon, ma aspetto l'NBA". E si auto-convoca per gli Europei

Annuncio a sorpresa del Gallo: accordo raggiunto con la formazione di cui è comproprietario l'ex leggenda Carlos Arroyo: "E voglio un gran finale in azzurro".

Danilo Gallinari torna in campo. Dopo i mesi da svincolato seguiti alla conclusione della sua avventura coi Milwaukee Bucks, il Gallo riparte a sorpresa da Portorico. È stato egli stesso, infatti, ad annunciare l’accordo coi Vaqueros di Bayamon, formazione di cui è comproprietario una vecchia gloria del basket locale, Carlos Arroyo. Gallinari ha chiarito di sperare in una chiamata di una franchigia NBA (dovesse arrivare, nel contratto è prevista la possibilità di liberarsi) e in un “gran finale” in azzurro: gli Europei 2025 saranno la sua “last dance” con la canotta della Nazionale italiana.

Gallinari annucia: “Giocherò coi Vaqueros Bayamon”

Attraverso un Tweet, Gallinari ha annunciato l’accordo con la storica formazione portoricana, isola dei Caraibi facente parte degli Stati Uniti dove il basket è sport nazionale, alla pari del baseball: “È con grande piacere che mi preparo per una nuova importante sfida con la maglia dei Vaqueros. Sono grato di poter fare ciò che amo di più: giocare a basket e stare vicino alla mia famiglia”. Per chi non lo sapesse, il Gallo è sposato dal 2022 con Eleonora Boi, giornalista sportiva con un passato in Mediaset. Insieme sono diventati genitori di Anastasia e Rodolfo.

L’auto-convocazione del Gallo per gli Europei 2025

“Ringrazio il club, e in particolare Carlos Arroyo, per la fiducia e per avermi dato l’opportunità di tenere la porta aperta in caso di chiamata NBA. Torno in campo con l’emozione di un nuovo inizio ma anche con la speranza di un grande finale ‘in azzurro’, pronto a indossare la maglia azzurra per un’ultima grande avventura europea”. Un’implicita auto-convocazione in Nazionale per il prossimo torneo continentale, anche se l’ultima esperienza con la maglia dell’Italia allo scorso Preolimpico – curiosità: proprio a Portorico – è stata tutt’altro che esaltante e si è chiusa in malo modo.

Gallinari e l’Italia, un’ultima sfida per lasciare il segno

Il Gallo e gli altri azzurri allenati dal Poz, infatti, mancarono l’obiettivo olimpico dopo essere stati seccamente sconfitti dalla Nazionale di casa e poi anche dalla Lituania in semifinale. Nell’orizzonte di Gallinari, 37 anni il prossimo 8 agosto, c’è un’ultima occasione di riscatto, gli Europei in programma tra agosto e settembre in Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia. Il Gallo all’ultimo ballo, per fare una facile rima. Ma solo se ci arriverà tirato a lucido e in forma. Anche per questo, l’esperienza portoricana può essere utile. Anzi, fondamentale. Anche se qualcuno l’avrebbe volentieri riportato in Serie A.