Gallinari, la rivelazione di papà Vittorio sul futuro di Danilo. Oklahoma ci pensa ma l’Europa è sempre più vicina

Danilo Gallinari non ha ancora sciolto le riserve sulla sua prossima squadra, il papà Vittorio ha rivelato che la scelta arriverà a breve. Poche chance in NBA ed Europa sempre più vicina

Un’estate diversa quella di Danilo Gallinari che per la prima volta nella sua carriera non sa ancora quale casacca indosserà nella prossima stagione. L’ultima maglia che ha vestito è stata quella della nazionale italiana che a luglio scorso non è riuscita a centrare la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. Da quel momento Danilo ha cominciato la sua ricerca che almeno ufficialmente non è ancora conclusa.

La rivelazione di papà Vittorio

Nel corso dell’evento per l’introduzione di Dan Peterson nella Hall of Fame Fiba, papà Vittorio Gallinari è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dove oltre a omaggiare il grande tecnico statunitense ha parlato anche del futuro di Danilo senza però rivelare la sua prossima mossa: “E’ stata un’estate un po’ particolare per lui, una delle prime volte che gli capita di essere un veterano-free agente. Ha fatto 3-4 allenamenti con delle squadre ed entro breve si saprà dove giocherà quest’anno. E’ pronto per giocare come ha dimostrato anche con la maglia della nazionale”.

Gallo e la voglia di NBA

Danilo Gallinari ha ancora voglia di confrontarsi con il mondo NBA, gli infortuni lo hanno spesso privato di occasioni importanti per provare a centrare i traguardi di squadra e individuali che si è posto, e quella voglia di riuscire non è mai passata. L’ultimo treno sembrava quello “verde” Boston ma ancora una volta la sfortuna ci ha messo lo zampino: infortuno al ginocchio con la maglia della nazionale, intera stagione saltata e il sogno di vestire la maglia dei Celtics non si è mai concretizzato (Boston che un anno dopo vincerà l’anello). Lo scorso anno è stato quello del lungo girovagare con l’esperienza a Washington, poi a Detroit e poi un ruolo decisamente marginale con i Milwaukee Bucks che si sono fermati prestissimo nella corsa al titolo.

Oklahoma ci pensa ma l’Europa è vicina

Il fatto che Gallinari a fine settembre sia ancora senza squadra testimonia che il numero 8 continua la sua ricerca di una casacca NBA. Il campionato a stelle e strisce infatti comincerà soltanto il prossimo 22 ottobre e fino a quel momento nei roster potrebbero esserci molti cambiamenti. Una delle squadre che starebbe valutando il suo ingaggio potrebbe essere Oklahoma, e si tratterebbe di un ritorno. Gallinari ha lasciato ottimi ricordi in maglia Thunder, una squadra in questo momento molto giovane e in rampa di lancio che potrebbe beneficiare dell’esperienza di un giocatore come Danilo capace di portare anche delle soluzioni dalla lunga distanza. In Europa sono tante le squadra che lo accoglierebbero a braccia aperte a cominciare dalla sua Milano e poco importa che la stagione sia praticamente cominciata.