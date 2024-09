Basket Supercoppa: Milano prima finalista, i nuovi subito decisivi. Stasera Napoli-Virtus Bologna

L'Olimpia Milano si prende la prima finale stagionale superando la Reyer Venezia, rischiando qualcosina nel finale. In serata la Virtus proverà a rispondere nella sfida con Napoli.

Milano s’è avviata per tempo, Bologna può farlo a stretto giro di posta. Con la final four di Supercoppa che è servita subito per mettere in chiaro le cose: l’Olimpia, al netto dell’estate dei grandi cambiamenti, non ha ancora finito di banchettare sulla tavola del basket nazionale. Con buona pace di Venezia che ha provato a tenere aperta una semifinale che pure i ragazzi di Ettore Messina hanno sempre avuto in mano, e dove le nuove bocche da fuoco di Milano hanno subito risposto presente.

Dimitrijevic subito leader, Bolmaro chiude i conti

C’era un po’ di curiosità attorno al nuovo corso di casa Olimpia, e puntualmente il parquet non ha deluso le aspettative. Con le cose buone che hanno superato di gran lunga quelle meno buone. E soprattutto con Neno Dimitrijevic, Leandro Bolmaro e Josh Nebo che sono sembrati subito a loro agio nei nuovi dettami tattici impartiti da Messina. Al resto hanno badato Mirotic, Leday e il solito preziosissimo Pippo Ricci, che è andato spesso e volentieri a sgomitare quando c’era bisogno di alzare i centimetri sotto canestro contro quell’Amedeo Tessitori che alla fine è stato anche il top scorer di serata di casa Reyer (12 punti, unico in doppia cifra assieme a Casarin).

Spahija ha provato a tener vive le speranze degli oro granata nel corso di un’ultima parte di gara nella quale l’Olimpia ha pagato qualche passaggio a vuoto, dopo aver dominato fino all’intervallo lungo (39-24) grazie a un parziale di 12-0 e allungato oltre quota 20 a inizio terzo quarto. Una partita in totale controllo ha però rischiato seriamente di essere riaperta dal 13-0 di parziale orchestrato da Casarin e Munford all’inizio del quarto periodo, che a Messina non è andato per nulla a genio.

Troppo ampio però il divario per pensare di rimettere tutto in discussione: una tripla di Bolmaro sigilla il definitivo allungo di Milano (72-63), che conquista la nona finale di Supercoppa (ne ha vinte 4 e perse altrettante), la terza negli ultimi 5 anni, nonché la decima finale in Italia delle ultime 13 includendo anche Coppa Italia e playoff scudetto.

Alle 21 è in programma la seconda semifinale tra la GeVi Napoli e la Virtus Bologna.