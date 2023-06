Petrucci deluso da Banchero: "Bastava una telefonata, presi in giro"

Il presidente federale azzurro ferito dal comportamento dell'All Star di Orlando: "Bastava una chiamata". Si pensa già al futuro con la scelta Thompson.

26-06-2023 09:36

Paolo Banchero ha scelto il Team USA. Un duro colpo per i tifosi italiani che speravano di vederlo ai Mondiali con la casacca azzurra. Il più deluso? Gianni Petrucci.

Banchero sceglie il Team USA, Petrucci non ci sta

Il lungo corteggiamento da parte delle massime autorità cestistiche italiane non ha portato a nulla di buono. Non appena Gran Hill, GM del Team USA, ha chiamato Paolo Banchero, il sogno di vederlo con la casacca della Nazionale di coach Gianmarco Pozzecco è svanito.

Gianni Petrucci, presidente federale azzurro, non ha preso affatto bene la decisione di Paolo Banchero, soprattutto non ha gradito le modalità con cui ha fatto sapere al mondo la sua preferenza per il Team USA: “Scelta legittima ma bastava una telefonata per comunicarcela, invece l’abbiamo saputo dalle agenzie”, le sue chiare parole alla Gazzetta dello Sport.

Petrucci se la prende con Banchero: “Presi in giro”

Gianni Petrucci ci è andato giù pesante. Dopo aver elencato tutto quello che la federazione di basket italiana ha fatto per Paolo Banchero (soprattutto quando non era così noto al grande pubblico), è arrivata la stoccata.

“La considero una presa in giro. E aggiungo che grazie all’ottima organizzazione di Master Group e del suo direttore generale Antonio Santamaria, era stato sviluppato un piano per investire sulla sua immagine in Italia. Chiudo qui citando Pirandello: ‘Esistono tante maschere e pochi volti’. Ho detto tutto”.

Banchero è già il passato, si guarda a Thompson

“Quando ha capito il suo valore all’interno della NBA è terminato l’aspetto romantico. Nei giorni scorsi è stato a Milano e, nonostante gli impegni presi dalla sua agenzia per incontrarci, ha evitato ogni contatto con il Poz“, la chiosa dello stesso Gianni Petrucci, già concentrato sul futuro.

E il futuro di chiama Darius Thompson. Visto con la casacca del Baskonia nell’ultima stagione, il play/guardia sta per diventare azzurro a tutti gli effetti. L’obiettivo di Gianni Petruccci è quello di metterlo a disposizione di coach Gianmarco Pozzecco a fine luglio. Non sarà Paolo Banchero ma è comunque uno statunitense con cittadinanza italiana che ha scelto la Nazionale.