Virtus Bologna: si punta al ct Pozzecco

Con il futuro di Scariolo in dubbio, in casa emiliana si cerca il nuovo allenatore. Potrebbe anche esserci il clamoroso ritorno di Djordjevic

13-06-2023 11:49

Impegnata nelle finali scudetto contro Milano, la Virtus Bologna guarda anche già alla prossima stagione. Sergio Scariolo potrebbe non essere ancora sulla panchina delle V nere, che dunque guardano intorno per il sostituto. Secondo Tuttosport, un’idea sarebbe il commissario tecnico dell’Italia Gianmarco Pozzecco. Ma questo non è l’unico nome che stanno vagliando gli uomini di mercato emiliani: si fa il nome di Walter De Raffaele e c’è la suggestione del ritorno di Sasha Djordjevic. Scariolo, invece, nelle prossime settimane potrebbe firmare per il Real Madrid, ma prima proverà a rimontare e a scucire lo scudetto dal petto dell’Olimpia.