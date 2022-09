Federer si ritira: i campioni del tennis omaggiano il re di Wimbledon

15-09-2022 17:38

Il giorno è purtroppo arrivato, Roger Federer ha detto addio al tennis. Con una lettera toccante, il campione svizzero ha ringraziato i fan e chi gli è stato vicino, annunciando: “La Laver Cup settimana prossima a Londra sarà l’ultimo evento ATP a cui parteciperò. Giocherò ancora in futuro, ma non a uno Slam e non in un torneo del circuito. E’ stata una decisione agrodolce, perché mi mancherà tutto quello che il circuito mi ha dato in questi anni. Ma allo stesso tempo, c’è anche così tanto da festeggiare. Mi considero una delle persone più fortunate al mondo. Mi è stato dato un talento speciale per giocare a tennis, e sono riuscito a farlo a un livello che mai avrei immaginato, per molto tempo, molto più di quello che pensavo”.

Ritiro Federer, Wimbledon omaggia il suo re

I fan hanno omaggiato sui social King Roger e tanti protagonisti del tennis di oggi e del passato hanno voluto dedicare un messaggio al 20 volte vincitore di Slam, nonchè otto volte campione di Wimbledon (record maschile). Meglio di lui ha fatto solo Martina Navratilova, con nove titoli. “È stato un privilegio assistere al tuo viaggio e vederti diventare un campione in tutti i sensi. Ci mancherà tanto vederti mentre rendi più belli i nostri campi da gioco”, si legge in un tweet sull’account ufficiale del torneo di Wimbledon, il più prestigioso del tennis.

Ritiro Federer, le reazioni del mondo del tennis

Non è passato certo inosservato l’omaggio del nuovo numero 1 al mondo e fresco vincitore degli Us Open Carlos Alcaraz, che ha scritto un semplice tweet: “Roger…”, poi un cuore spezzato. E ancora: “Roger è stato uno dei miei idoli e una fonte di ispirazione! Grazie per tutto quello che hai fatto per il nostro sport! Voglio ancora giocare con te! Ti auguro tutta la fortuna del mondo per il futuro”. Stan Wawrinka, suo grande amico, si è limitato a commentare con l’emoji della capra, “Goat” in inglese che siginfica Greatest of all time.

Anche l’Italia piange per l’addio di Federer. L’ex capitano azzurro di Coppa Davis Corrado Barazzutti ha ammesso: “Non penso ci sarà un altro tennista con la sua classe, la sua eleganza e la sua qualità di gioco. Il nostro sport perde un simbolo, lascia un segno indelebile nel tennis. Piange il cuore non vederlo più su un campo da tennis, è stato il più bello da veder giocare e ha dato grande lustro al gioco”. Una considerazione approvata da molti amanti del gioco.

Ritiro Federer, l’omaggio di Nadal e Djokovic

In serata arriveranno sicuramente altri messaggi per Federer, tra i più attesi ovviamente quello del rivale Djokovic. Questo invece il bellissimo omaggio di Nadal: “Caro Roger, mio amico e rivale. È un giorno triste per me personalmente e per lo sport di tutto il mondo. È stato un piacere ma anche un onore e un privilegio condividere tutti questi anni con te, vivendo così tanti momenti incredibili dentro e fuori dal campo”.

IN AGGIORNAMENTO