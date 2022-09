L'addio di Federer commuove il web: l'omaggio del mondo al GOAT

15-09-2022 16:08

Con un sentito messaggio rilasciato sui suoi profili social, il venti volte campione del Grande Slam, Roger Federer annuncia il suo ritiro dal tennis e scatena la reazione dei milioni di fan in tutto il mondo. A 41 anni compiuti lo scorso 8 agosto, dopo 24 nell’élite del tennis e una racchetta tra le mani fin dai primi anni di vita, The Swiss Maestro dice basta: la Laver Cup che andrà in onda dal 23 al 25 settembre alla O2 Arena di Londra sarà l’ultimo grande evento a cui prenderà parte.

Federer ringrazia i suoi compagni di viaggio

Nel suo messaggio, il campione svizzero ringrazia il tennis per avergli fatto incontrare persone stupende e fatto sentire il calore dei tifosi, ringrazia la famiglia, che lo ha sostenuto in questi anni, gli avversari, che lo hanno spinto a dare sempre il massimo e migliorarsi, i compagni di team, i coach, i fans gli organizzatori di ogni torneo e gli sponsor. Infine, una promessa al gioco del tennis “non ti lascerò mai”.

Il messaggio di addio di Federer al tennis

Queste alcune delle parole di Federer nel suo lungo messaggio di addio:

Negli ultimi tre anni ho lavorato tanto per tornare in forma, ma il mio corpo mi manda messaggi chiari. Ho 41 e ho giocato oltre 1.500 match in questi 24 anni, il tennis mi ha dato più di quanto potessi sognare e trattato meglio di chiunque altro. La Laver Cup di settimana prossima a Londra sarà la mia ultima apparizione alle ATP Final. Giocherò ancora, ma non nel Grande Slam o nel tour. Questa è una decisione dolce-amara perché perderò tutto quello che il tour mi ha sempre dato, ma allo stesso tempo abbiamo molto da celebrare. Mi considero una delle persone più fortunate al mondo.

La reazione commossa del web all’addio al tennis di Federer

Immancabile, ovviamente, la reazione dei fan e degli appassionati, con messaggi da tutto il mondo. Qualcuno scrive: “Si sapeva che prima poi questo annuncio sarebbe arrivato, ma fa malissimo comunque. Il più grande giocatore di tutti i tempi si ritira e da oggi il tennis non sarà più lo stesso. GRAZIE RE ROGER“, e ancora: “Si ritira un mito”, “La fine di un’era, grazie Roger”, “Non piangete perché è finita, sorridete perché è successo“, o anche “Non so se siamo pronti”, oppure: “È stato un privilegio e un onore, sono fortunato ad aver vissuto nell’era di Re Roger!”. Arriva, poi, anche il commento del Basilea calcio: “La notizia del ritiro dell’assoluto Re del tennis Roger Federer ci intristisce profondamente ma allo stesso tempo ci rallegra averlo sempre come nostro grande tifoso. Grande Roger Federer, orgoglio di Basilea, come te nessuno mai!“.