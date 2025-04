Arsenal-Psg è Donnarumma show, tutti ai piedi di Gigio: social impazziti, è da Pallone d'oro

Gigio si conferma bestia nera delle inglesi: dopo aver fermato Liverpool e Aston Villa, altra prestazione mostruosa con l'Arsenal nell'andata della semifinale di Champions

E, ora, sono tutti ai piedi di Gigio Donnarumma. Il portierone del Psg è risultato decisivo con almeno due interventi mostruosi nell’andata della semifinale di Champions League vinta dai francesi contro l’Arsenal a Londra. E sui social sono sparite le critiche: “È da Pallone d’Oro”.

Arsenal-Psg, Donnarumma show: che parate

Se il Paris Saint-Germain è riuscito a difendere il gol lampo realizzato da Dembelé su assist dell’ex Napoli Kvaratskhelia, molto lo deve alle super parate di un Donnarumma versione supereroe. Già, dopo essere finito più volte sul banco degli imputati per qualche papera di troppo che addirittura aveva spinto Luis Enrique a metterne in discussione la titolarità, ora Gigio è celebrato e osannato per i suoi interventi straordinari.

All’Emirates altra prestazione da 8 in pagella. Così è stato giudicato da ‘Le Parisien’ ed è un voto che ci sta tutto, visto che ha evitato due gol fatti sulle conclusioni a botta sicura di Martinelli e Trossard.

Gigio incubo delle inglesi: Arsenal ultima vittima

Il capitano della Nazionale è risultato il migliore della semifinale d’andata di Champions League andata in scena nella capitale inglese. Se è vero che l’1-0 finale lascia aperto ogni scenario e rimanda inevitabilmente al match di ritorno in programma al Parco dei Principi, è altrettanto vero che in questa edizione della coppa dalle grandi orecchie Donnarumma si sta rivelando l’incubo delle squadre inglesi.

Sontuoso agli ottavi nel secondo atto della sfida con il Liverpool, si è ripetuto ad altissimi livelli con l’Aston Villa, prima della prova da sogno contro i Gunners. Arteta tenterà la rimonta ai piedi della Torre Eiffel, ma sa che dovrà fare i conti con un Gigio in stato di grazia. Che contro i club di Sua Maestà si esalta.

Social impazziti per Donnarumma: critiche cancellate

Il web non è mai stato tenero nei confronti di Donnarumma, più volte accusato sui social e non solo dai tifosi del Milan per il “tradimento” che si è consumato quando si è trasferito al Psg. Al gigante di Castellammare di Stabia non è mai stato perdonato nulla, specialmente quando indossa con la casacca della Nazionale.

Ma da qualche settimana a questa parte il vento è cambiato. E, adesso, Gigio mette tutti d’accordo. “Rischia di essere un serio candidato per il prossimo Pallone d’oro” scrive Mario su X. “Io questo signore qua lo porterei tranquillamente a Milano, non sarà Xavi con i piedi ma poco importa” commenta Il Granatiere, tifoso dell’Inter. “Se il Psg vincesse la Champions più della metà della coppa sarebbe sua. Strepitoso” chiosa Transformers356.