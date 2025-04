Donnarumma ha vinto il braccio di ferro col Psg: deciso il suo futuro

Luis Enrique ne avrebbe fatto volentieri a meno ma le sue parate sono state fin qui determinanti. Gigio ha preso in mano il proprio destino

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Ci sono partite, momenti, giocate, episodi che possono cambiare il destino di una squadra o di un giocatore. Un esempio lo abbiamo avuto in Aston Villa-PSG con i rossoblù tenuti in vita dalle parate del loro uno Gigio Donnarumma. Bizzarro, considerato che il portierone italiano era stato messo in discussione fino al giorno prima dall’allenatore Luis Enrique. Ora, però, è tutto diverso.

Un feeling con l’allenatore mai sbocciato

Luis Enrique non è un allenatore da compromesso. O sei idoneo alla sua idea di calcio o non lo sei. Fargli cambiare idea è possibile ma terribilmente difficile. Se avesse dovuto scegliere un numero 1 per il suo Paris Saint-Germain, probabilmente, non avrebbe puntato su Gigio Donnarumma. Però se lo è trovato sotto alla Torre Eiffel e se lo è tenuto, un po’ per esigenza un po’ perché non è facile sistemare sul mercato un calciatore simile per ingaggio e costo del cartellino.

L’idea Safonov subito accantonata

Nel calcio, però, nulla conta più delle prestazioni. E quella di Donnarumma contro l’Aston Villa è stata una di quelle che non si possono dimenticare. E che spostano sensibilmente la bilancia del giudizio. Ora è impensabile scalzare dalla porta dei campioni di Francia il portierone di Castellamare di Stabia. Insomma, Safonov, prelevato la scorsa estate per 20 milioni è destinato ancora al ruolo di vice. Con buona pace di Luis Enrique che ne ipotizzava la titolarità.

Il rinnovo è pronto: Gigio sarà tra i più pagati

Cosa succederà ora? Che Gigio Donnarumma firmerà un ricco contratto che lo renderà uno dei più pagati della rosa. Se nelle scorse settimane era ipotizzabile un suo futuro all’Inter o magari alla Juventus, oggi il suo destino è indelebilmente legato al PSG. Troppo determinanti le sue parate per rimetterlo nuovamente in discussione. Intanto, per il secondo anno di fila i parigini sono in semifinale di Champions. Sperando in un epilogo storico.