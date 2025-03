Inter, Donnarumma lascia la porta aperta per il futuro: perchè i tifosi possono sognare

Marotta e Ausilio stanno studiando l'affare Donarumma e intanto il portiere ha aperto a una possibile trattativa: la strategia nerazzurra

Quando c’è aria di affare, Marotta è sempre in prima linea. Il dirigente e presidente dell’Inter negli anni in nerazzurro e prima ancora alla Juventus ci ha abituati a grandi colpi a parametro zero. E Thuram è solo l’ultimo esempio. Ora il mirino è puntato su Donnarumma, che da Parigi potrebbe ritrovarsi diverse telefonate con il prefisso italiano.

Donnarumma e la suggestione Inter

“Mi vorrebbero qui (Inter ndr)? Fa piacere, queste sono situazioni che poi si vedranno. Mi mancavano tanto sia l’Italia che San Siro” – ha detto Donnarumma al termine della partita contro la Germania. Ha lasciato aperta la porta e non ha glissato su una possibile trattativa. Sicuramente un buon segnale. Il portiere sta ritornando sui suoi livelli, ma ha il contratto in scadenza nel 2026. E Marotta sembra essersi attivato per cercare di prenotare uno dei suoi colpi a parametro zero. Intanto però Enzo Raiola, il procuratore di Gigio, ha messo le cose in chiaro qualche settimana fa: “Non ci sono stati contatti con i nerazzurri così come con altre società. Alla luce delle norme imposte dalla UEFA, il PSG sta facendo dietrofront dal punto di vista finanziario, abbiamo accettato la loro nuova policy in termine di gestione dei contratti e stiamo lavorando in merito all’ipotesi rinnovo, ma non c’è fretta”.

Il nodo contratto con il Psg

Lo stipendio di Donnarumma è di circa 10 milioni tra parte fissa e bonus e il PSG, stando anche alle ricostruzioni francesi, starebbe valutando una politica nuova per la gestione economica della rosa, a ribasso. L’Inter monitora la situazione, ma non può garantire una cifra molto alta per il portiere, dopo aver investito circa 15 milioni su Martinez, che ha anche ben figurato nelle partite giocate al posto di Sommer. E le strategie che potrebbe percorrere il club italiano sono due.

Donnarumma-Inter, le strategie

Qualora non dovesse arrivare il rinnovo di Donnarumma con il Psg e l’Inter dovesse fare a meno di Sommer in estate, Marotta e Ausilio potrebbero formulare un’offerta ai parigini, sfruttando la scadenza del contratto del portiere. Trattare con i campioni di Francia non è semplice, spesso le richieste sono alte. E se non dovesse arrivare una fumata bianca, sempre in un’ipotetica trattativa, la dirigenza nerazzurra sarebbe pronta a rinviare tutto al 2026 con il classico colpo a zero. Il numero 1 conosce l’Italia e apprezza lo status che ha raggiunto l’Inter. Le possibilità di convincerlo sono alte, ma in pochi mesi può succedere di tutto, magari anche vincere una Champions da protagonista. E questo potrebbe far cambiare opinione ad Al-Khelaïfi.