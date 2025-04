Psg-Aston Villa, moviola: il gol annullato ad Halkimi e la serata singolare del Var, il voto all'arbitro italiano Mariani

La prova dell’arbitro Mariani al Parco dei Principi per i quarti di Champions analizzata ai raggi X, il fischietto laziale ha ammonito un giocatore

43 anni Maurizio Mariani, la scelta per Psg- Aston Villa, ha un passato nella Marina Militare ed è amante della tecnologia. Nato a Roma il 25 febbraio 1982 da ragazzino sogna di arruolarsi in Marina. A 16 anni arriva la decisione di intraprendere la carriera da arbitro quando a Venezia, in procinto di terminare gli studi presso la Scuola navale militare Francesco Morosini, sceglie di partecipare al corso arbitri. Mariani è un consulente informatico che ha l’abitudine di consultare monitor e verificare fotogrammi.

È sposato con Noemi insieme alla quale a febbraio 2014 è diventato papà di una bimba di nome Mia. La prima gara da direttore di Serie A arriva il 6 gennaio 2013 in occasione del match tra Chievo e Atalanta, quando è ancora parte dell’organico degli arbitri di Serie B: dovrà aspettare il primo luglio 2015 per la promozione in Serie A. In questa stagione ha tra l’altro diretto il derby di Milano. Vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti di Mariani con Psg e Aston Villa

Non c’erano precedenti con i francesi per Mariani che aveva arbitrato una sola volta l’Aston Villa, vittorioso nella circostanza.

L’arbitro ha ammonito solo un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni con Sozza IV uomo, Di Bello al Var e Pairetto all’Avar, l’arbitro ha ammonito solo un giocatore, Cash.

Psg-Aston Villa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Ottima la prova di Mariani e di tutta la squadra arbitrale, serata tranquilla per il Var Di Bello che non è mai dovuto intervenire. Un solo giallo: al 17′ ammonito Cash che tira giù Kvaratskhelia in ripartenza. Al 71′ segna il Psg con Hakimi. Imbucata sulla destra di Kvaratskhelia e palla sotto le gambe di Emiliano Martinez dell’ex Inter. Ma la rete viene annullata per offside. Prima del fischio finale arriva il gol del 3-1 con cui si chiude Psg-Borussia.