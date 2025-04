PSG, Donnarumma eroe di Parigi: Dembelè pronto a cedergli il titolo di MVP, Marquinhos fa una rivelazione

Il portiere ex Milan ha sfoggiato l'ennesima prestazione da fuoriclasse in Champions: decisivo al Villa Park su almeno tre occasioni. A fine gara, i compagni lo elogiano

Il PSG ha staccato il pass per la semifinale di Champions, ma non senza rischi. Forte del 3-1 dell’andata al Parco dei Principi, l’Aston Villa si è presentata al Villa Park con l’obiettivo dichiarato di tentare il ribaltone. Gli inglesi ci hanno provato con orgoglio e intensità, mettendo più volte in apprensione la retroguardia parigina.

Ma a blindare la qualificazione ci ha pensato un monumentale Donnarumma: interventi decisivi, prontezza straordinaria e personalità da leader. Il portiere ex Milan è stato il vero baluardo del PSG, guadagnandosi i riflettori e i complimenti dei compagni nel post-partita. Ora, per i parigini, l’attesa è tutta rivolta a Real Madrid-Arsenal.

Donnarumma, ennesima prova monumentale in Champions

Il PSG ha rischiato al Villa Park contro l’Aston Villa, nonostante il rassicurante vantaggio di due reti conquistato all’andata. I parigini sono partiti forte, trovando subito altri due gol con Hakimi e Nuno Mendes, ma i Villains non si sono arresi, complice un calo dei francesi: Tielemans ha riacceso le speranze prima dell’intervallo, poi nella ripresa McGinn e Konsa hanno completato la rimonta, mettendo pressione sui francesi fino all’ultimo minuto.

A salvare il PSG è stato Gigio Donnarumma, protagonista assoluto della serata. Incolpevole sui gol subiti, il portiere italiano ha sfoderato una prestazione da fuoriclasse: strepitose le parate su Pau Torres, sulla conclusione dal limite di Rashford e sull’uno contro uno con Asensio. Un muro invalicabile nei momenti decisivi, che si è guadagnato applausi e lodi. L’ex Milan è stato il vero eroe della serata. Di nuovo, dopo la prestazione d’oro come a Liverpool negli ottavi.

Dembélé: “È lui l’uomo partita”

Al termine della sfida, il titolo di MVP è andato a Dembélé, autore del suo nono assist stagionale, questa volta decisivo per la rete di Nuno Mendes, tra i più vivaci della gara, sempre pericoloso e anche sfortunato nel vedersi annullare un gol. Ma nei post-partita, ai microfoni di Sky Sport, è stato lo stesso Dembélé a spostare i riflettori su Donnarumma: “Partita difficile, soprattutto nel secondo tempo. Ci siamo un po’ rilassati. Donnarumma? Fantastico, come ad Anfield. Grandiosa la parata su Rashford. È uno dei portieri migliori al mondo, anche oggi ci ha salvato. È lui l’uomo partita con le sue parate, è un leader, gioca da tanto tempo a questi livelli e grazie a lui siamo riusciti a passare”.

Marquinhos: “Sta dimostrando di essere un grande portiere”

Anche Marquinhos, capitano del PSG, ha voluto rendere omaggio alla prestazione da fuoriclasse di Donnarumma. Ai microfoni di Canal+, il difensore ha sottolineato l’importanza del numero uno parigino nei momenti chiave della gara: “Sul 2-0 abbiamo abbassato l’intensità, e in Champions i dettagli fanno la differenza. Questa squadra sta crescendo, ma analizzeremo gli errori per prepararci al meglio alla semifinale. Le squadre che arrivano in fondo hanno sempre un portiere decisivo nei momenti cruciali. Donnarumma sta acquisendo sempre più valore tra i pali: abbiamo bisogno di un grande portiere, e lui lo sta dimostrando”.