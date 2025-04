Donnarumma uomo Champions del PSG e bestia nera degli inglesi: ora Luis Enrique vorrà davvero cederlo in estate?

Ancora una volta Donnarumma si è rivelato decisivo per il passaggio del turno in Champions League per il PSG, che ora potrebbe anche cambiare idea e decidere di non cederlo in estate

Quella che alla vigilia appariva come semplice passeggiata per il PSG in virtù del 3-1 all’andata, è stata una partita di totale sofferenza per la formazione parigina, che dopo essersi portata in vantaggio di due gol nella prima frazione, ha subito il ritorno dell’Aston Villa, che ha ribaltato il risultato e si è portata a un passo dai tempi supplementari. Tempi supplementari scampati dal PSG soprattutto grazie a un eroico Gianluigi Donnarumma, che dopo la sfida col Liverpool ha confermato ancora una volta di essere l’uomo Champions di Luis Enrique, che ora potrebbe anche cambiare idea sul suo futuro.

Donnarumma uomo Champions del PSG

Se il PSG si ritrova in semifinale di Champions League lo deve principalmente a Gianluigi Donnarumma. Non che la formazione di Luis Enrique non abbia ben performato nelle sfide a eliminazione diretta in Europa, ma nei momenti decisivi a trascinare i parigini è sempre stato il portiere azzurro, decisivo in occasione dei calci di rigore contro il Liverpool e nel secondo tempo della sfida di ritorno dei quarti di finale contro l’Aston Villa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fondamentali per il passaggio del turno del PSG sono state infatti le parate di Donnarumma in un secondo tempo in cui la formazione di Luis Enrique aveva completamente perso la bussola, rischiando di subire un’incredibile remuntada. Negli occhi dei tifosi sono rimasti impressi infatti soprattutto due interventi da urlo di Gigio, che prima ha salvato un tiro di Youri Tielemans che sembrava indirizzato nel sette e poi ha ipnotizzato Marco Asensio, il quale si era presentato da solo davanti a lui in area di rigore.

Gigio si conferma bestia nera degli inglesi

Oltre che uomo Champions del PSG, Donnarumma si conferma anche una sorta di bestia nera per gli inglesi. Oltre alle eliminazione di due formazioni della Premier League in questa edizione della coppa dalle grandi orecchie, i tifosi britannici ricorderanno certamente anche quando Gigio spezzò i loro ambiziosi sogni di gloria nella finale dell’Europeo tra Italia e Inghilterra nel 2021, quando il portiere azzurro parò due rigori nella lotteria finale, permettendo alla squadra di Roberto Mancini di trionfare proprio in casa degli inglesi a Wembley.

Ora cosa farà Luis Enrique con Donnarumma?

Nonostante l’indiscusso valore di Donnarumma, il suo futuro al PSG appare tutt’altro che certo. L’estremo difensore italiano infatti ha il contratto in scadenza nel 2026, ma al momento ogni discussione su un eventuale rinnovo sembrerebbe essersi arenata. Questo anche perché Luis Enrique non sarebbe convinto da Gigio e vorrebbe portare a Parigi il classe 2001 spagnolo in forza all’Espanyol, Joan García.

Probabile comunque che ogni discorso riguardante la porta parigina venga rimandato al termine della stagione, ma una cosa appare comunque sicura, che se ora Luis Enrique dovesse davvero decidere di privarsi di Donnarumma, non potrebbe farlo a cuor leggero e probabilmente nemmeno senza suscitare qualche polemica, dato che nell’ultimo periodo Gigio è riuscito a far ricredere anche coloro che fino a poco fa potevano essere annoverati come suoi detrattori, come per esempio il quotidiano francese L’Equipe, che anche dopo la sfida con l’Aston Villa ha evidenziato l’apporto salvifico del portiere azzurro alla causa.