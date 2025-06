Mondiale per club, altra goleada Juve

Un super Yildiz trascina la Juventus nel 4-1 sui marocchini del Wydad che, dopo il 5-0 rifilato all’Al-Ain, e’ a punteggio pieno nel Gruppo G del Mondiale per club. Il numero 10 e’ il ‘man of the match’ ed anche il capocannoniere del torneo: propizia il vantaggio iniziale, una autorete, e segna due gol d’autore. A Philadelphia, Juve sul 2-0 in poco piu’ di un quarto d’ora: autorete di Boutouil, che devia in rete una conclusione di Yildiz, e raddoppio dello stesso tedesco naturalizzato turco con un destro all’incrocio da fuori area.