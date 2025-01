(59) NICOLA ZALEWSKI (C)

(7) LORENZO PELLEGRINI (C)

(35) TOMMASO BALDANZI (C)

(17) MANU KONÉ (C)

(56) ALEXIS SAELEMAEKERS (C)

(3) ANGELIÑO (C)

(61) NICCOLÒ PISILLI (C)

(16) LEANDRO PAREDES (C)

(28) ZICO BUURMEESTER (C)

(26) KEES SMIT (C)

(14) KRISTIJAN BELIC (C)

(23) MAYCKEL LAHDO (C)

(10) SVEN MIJNANS (C)

(6) PEER KOOPMEINERS (C)

(8) JORDY CLASIE (C)

(21) ERNEST POKU (C)

(3) WOUTER GOES (D)

Manovra offensiva prolungata della Roma che almeno per il momento non sembra voler tentare l'affondo.18:56

Ritmi non particolarmente alti e spazi molto stretti, le due squadra faticano a guadagnare campo.18:53

E' la Roma che conduce il possesso e prova a fare la partita. L'AZ Alkmaar si difende però in maniera molto compatta.18:51

La Roma ha perso solo una delle ultime 12 sfide contro squadre olandesi in tutte le competizioni (5V, 6N): 1-0 contro il Feyenoord nell'aprile 2023. Questo sarà il suo primo incontro in assoluto con l'AZ.18:18

L'AZ è rimasto imbattuto in tutte le quattro gare casalinghe (3V, 1N) contro squadre italiane in tutte le competizioni, ognuna delle quali disputata contro un’avversaria differente (Inter, Udinese, Napoli, Lazio).18:18

Le scelte di Ranieri: Celik completa il terzetto difensivo con Hummels e N'Dicka, confernati Saelemakers e Angelino sulle fasce. Gioca Pisilli al posto di Pellegrini. In avanti Dybala con Dovbtk.18:17

Le scelte di Martenz: ci sono Poku e Meerdink ai lati di Lahdo in attacco, giocano invece Clasie e Koopmeiners in mediana con Mijnans nel mezzo.18:16

Formazione AZ ALKMAAR (4-3-3): Owusu-Oduro - Maikuma, Goes, Penetra, Moller Wolfe - Clasie, Mijnans, Koopmeiners - Poku, Lahdo, Meerdink.18:12

La Roma arriva dalla vittoria convincente maturata per 3-1 all'Olimpico contro il Genoa nella 21a giornata di Serie A.18:10

Benvenuti alla diretta di AZ Alkmaar-Roma, match valido per la 7a giornata della fase a girone unico di Europa League.18:13

PREPARTITA

AZ Alkmaar - Roma è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 23 gennaio alle ore 18:45 allo stadio AFAS Stadion di Alkmaar.

Arbitro di AZ Alkmaar - Roma sarà Irfan Peljto. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

Dove vedere AZ Alkmaar-Roma di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

AZ Alkmaar-Roma si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 23 gennaio.

AZ Alkmaar-Roma verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

