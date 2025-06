Dopo il Manchester City, ecco il Real Madrid. Martedì a Miami la Juventus vuole fare sul serio e dimenticare la cinquina incassata dalla squadra di Pep Guardiola. Avversario peggiore negli ottavi del Mondiale per Club non poteva capitare, ma Igor Tudor non teme nulla e ripartirà dalla certezza che manderà in campo, fatti salvi gli infortuni, la formazione titolare.