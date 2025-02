Grazie per aver seguito la diretta scritta di Roma-Porto 3-2 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con l'Europa League.20:53

90'+7' Triplice fischio di Letexier. Roma-Porto termina 3-2!20:39

90'+6' AUTOGOL! Roma-PORTO 3-2! Autorete di Rensch. Cross basso e teso dalla destra di William Gomes, Rensch viene sbilanciato da Aghehowa e finisce per insaccare la palla alle spalle di Svilar.



90'+4' Scorre inesorabilmente il cronometro per il Porto, l'Olimpico sta già festeggiando l'approdo al turno successivo.20:37

90'+3' Sostituzione Roma: Ranieri toglie Zeki Celik per inserire Saud Abdulhamid.20:36

90'+3' Letexier ammonisce William Gomes per un intervento in ritardo su Rensch.20:36

90'+2' Squadre lunghissime in questo finale piuttosto confuso.20:35

90' Cinque minuti di recupero.20:33

90' Soulé cerca direttamente la porta col sinistro a rientrare, la palla sbatte sulla barriera e finisce in calcio d'angolo.20:33

90' Punizione per la Roma sul lato corto di sinistra dell'area del Porto. Sul pallone Soulé e Paredes.20:33

89' Angelino spara alle stelle a porta praticamente vuota ma Letexier ferma tutto per fuorigioco di Soulé.20:31

87' Sostituzione Roma: c'è spazio anche per Devyne Rensch che prende il posto di Stephan El Shaarawy.20:30

87' Sostituzione Roma: esce tra gli applausi Paulo Dybala, entra Tommaso Baldanzi al suo posto.20:30

86' Tomas Perez colpisce duramente Pisilli nel cerchio di centrocampo, Letexier lascia proseguire l'azione poi torna sui suoi passi per ammonire il giocatore del Porto.20:29

86' Cross di Willam Gomes in area per Rodrigo Mora, chiuso da tre giallorossi al momento del tiro.20:29

83' GOL! ROMA-Porto 3-1! Rete di Pisilli! Dybala apre a sinistra per Angelino, lo spagnolo alza la testa e serve Pisilli con un crosso basso e teso che il giovane giallorosso deposita in rete in allungo. Giallorossi con un piede e mezzo agli ottavi di finale.



82' Sostituzione Porto: ultimo cambio per Anselmi con Francisco Moura che cede il posto a Daniel Namaso.20:25

82' Sostituzione Porto: fuori anche Alan Gonzalo Varela, dentro Tomas Perez.20:25

82' Sostituzione Porto: esce Fábio Vieira, entra William Gomes.20:25

81' Calcio d'angolo per la Roma, Koné la sfiora di testa senza trovare la porta ma Letexier ferma il gioco per un fallo in attacco dei giallorossi.20:24

78' Sostituzione Roma: termina anche la gara di Eldor Shomurodov, Ranieri sceglie Matías Soulé al suo posto.20:21

78' Sostituzione Roma: fuori Lorenzo Pellegrini, al suo posto entra Niccolò Pisilli.20:21

76' Altro tentativo di Dybala col sinistro da dentro l'area, respinto da Djalò in fallo laterale.20:19

76' Dybala si stacca dalla marcatura e viene servito da Angelino, il suo sinistro a giro viene però deviato in calcio d'angolo.20:18

74' Sgambetto di Djalò a Dybala, chiedono il giallo i giocatori della Roma ma Letexier non è dello stesso avviso.20:16

72' Dybala si accentra al limite dell'area ma non trova lo spazio per esplodere il sinistro, quindi sceglie di aprire a sinistra per Angelino che, saggiamente, decide di tornare indietro e proseguire il possesso giallorosso.20:15

71' Roma che non riesce a riattaccare la spina, potrebbero arrivare a breve i primi cambi di Ranieri.20:14

70' Destro di Koné dalla lunga distanza, la palla non scende e finisce sopra la traversa della porta avversaria.20:13

69' PALO DI AGHEHOWA! Il giocatore di origini nigeriane scappa via a Ndicka sul rinvio di Diogo Costa, poi in caduta centra in pieno il palo alla sinistra di Svilar! Portoghesi a un soffio dal pareggio!20:22

67' Buon momento del Porto che sta provando ad approfittare dell'abbassamento del baricentro giallorosso. Da qualche minuto la squadra di Ranieri sembra infatti aver perso mordente.20:10

65' Sostituzione Porto: Anselmi si sbilancia togliendo Otavio per inserire Rodrigo Mora.20:08

64' Cross teso di Borges dalla destra, Ndicka anticipa Aghehowa con un intervento perfetto sul primo palo.20:07

63' DYBALA! Servizio di Angelino dalla sinistra per Dybala che ruba il tempo a Otavio ma manda il pallone sopra la traversa col sinistro in caduta.20:06

62' Roma che continua a gestire il possesso, il Porto non sembra aver ancora trovato le giuste contromisure per provare a pungere dopo il rosso a Eustaquio.20:05

60' GOL ANNULLATO! Dybala tocca in verticale per Shomurodov che insacca col destro rasoterra sotto le gambe di Diogo Costa. L'uzbeko era però finito oltre la linea della difesa portoghese e la rete viene annullata.20:03

59' Roma che prova ora a gestire il vantaggio con un giropalla prolungato.20:02

56' Sostituzione Porto: fuori Pepé, dentro Gonçalo Borges.20:00

56' Percussione centrale di Dybala e apertura per Angelino, il cui tiro-cross rasoterra non viene deviato da nessuno e finisce a fondo campo.19:59

55' OCCASIONE ROMA! Girata colpita male da Dybala, Shomurodov ci mette il piedone dal limite dell'area piccola ma alza la palla sopra la traversa. Errore clamoroso dell'uzbeko!19:58

55' Si prosegue, non c'era nessuna irregolarità nell'occasione precedente.19:58

54' Shomurodov colpisce di testa su cross di Angelino, la palla viene respinta dalla difesa ospite tra le proteste giallorosse per un possibile fallo di mano biancoblu.19:57

53' Cross di Angelino dalla sinistra, Otavio anticipa tutti ma la Roma rimane lì e guadagna un calcio d'angolo sulla fascia opposta.19:56

53' Si fa durissima per i portoghesi, sotto di un gol e di un uomo all'Olimpico.19:55

51' Ammonito anche Paredes, reo di aver dato una spallata a palla lontana all'avversario, cosa che ha poi provocato la reazione eccessiva costatagli il rosso diretto.19:55

51' ROSSO! Letexier manda Eustaquio sotto la doccia dopo aver rivisto le immagini al monitor!19:54

50' On-field review. Letexier viene richiamato al monitor per analizzare meglio il colpo di Eustaquio a Paredes.19:53

49' Gioco ancora fermo, Paredes è a terra dopo un contatto a palla lontana con Eustaquio.19:52

48' PILLOLA STATISTICA - Dal suo arrivo alla Roma nel 2022/23, Paulo Dybala ha segnato 42 gol in giallorosso in tutte le competizioni, almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore del club nello stesso periodo.19:51

47' Scontro di gioco tra Dybala e Otavio, entrambi già ammoniti. I giocatori ospiti chiedono il secondo provvedimento per l'argentino dopo una manata involontaria al volto dell'avversario. Letexier non è però dello stesso avviso.19:50

46' Si ricomincia!19:48

Grande reazione dei giallorossi dopo lo svantaggio, ora Ranieri dovrà essere bravo a far ragionare i suoi e mettere in campo forze fresche al momento giusto e provare a chiudere il match. Per il Porto si prevede, giocoforza, uno sbilanciamento offensivo per tornare avanti e guadagnare l'accesso agli ottavi di finale.19:48

Il Porto passa con un gran gol di Aghehowa dopo un regalo di Svilar ma la Roma si accende e pareggia quasi subito con Dybala, liberato in area dalla sponda di Shomurodov al 35'. Quattro minuti dopo arriva la doppietta della Joya che batte Diogo Costa su invito di Manu Koné e manda in delirio l'Olimpico.19:48

45'+1' Fine primo tempo. Roma avanti 2-1 grazie alla doppietta di Dybala che ha ribaltato la rete ospite di Samu Aghehowa.19:33

45'+1' Roma che fa girare palla per non concedere nulla al Porto sul finire della frazione.19:33

45' Un minuto di recupero.19:32

44' Grande salvataggio di Celik su Aghehowa in area di rigore giallorossa, il turco si salva in corner dopo un'incertezza che stava per consentire la battuta a rete all'avversario.19:32

42' OCCASIONE ROMA! Miracolo di Diogo Costa sul colpo di testa di Mancini, poi Ndicka colpisce due volte Otavio da distanza ravvicinata. Roma a un passo dal tris.19:29

41' Letexier ammonisce il tecnico Anselmi dopo una protesta prolungata.19:28

41' Altra punizione in zona offensiva per la Roma, stanno saltando i nervi ai portoghesi.19:27

39' GOL! ROMA-Porto 2-1! Rete di Paulo Dybala! Manu Koné trova l'argentino rasoterra in area, bravissimo a freddare Diogo Costa col mancino sul primo palo. Roma in vantaggio!



38' Punizione per la Roma in zona offensiva, Dybala la scodella in area ma la difesa del Porto riesce a respingere.19:25

35' GOL! ROMA-Porto 1-1! Rete di Paulo Dybala! La Joya chiede e ottiene la sponda di Shomurodov, poi batte Diogo Costa con l'esterno sinistro da distanza ravvicinata. Esplode l'Olimpico dopo il gol del pareggio.



34' Perez abbatte El Shaarawy e viene ammonito dal direttore di gara. Siamo già a quota tre gialli in poco più di mezz'ora di gioco.19:20

34' Pellegrini prova il destro a giro dalla distanza ma non trova la porta.19:20

31' Roma che sembra aver subito il colpo, il Porto ne approfitta per gestire il possesso con relativa tranquillità.19:18

29' Giallo per Dybala dopo un intervento scorretto su Otavio.19:16

27' GOL! Roma-PORTO 0-1! Rete di Samu Aghehowa. Svilar sbaglia il servizio verticale per Paredes al limite dell'area giallorossa, ci prova Fabio Vieira dalla distanza, poi Aghehowa gonfia la rete con una rovesciata perfetta che non lascia scampo al portiere giallorosso.19:17

26' Otavio stende Dybala nel cerchio di centrocampo e si prende il primo cartellino del match.19:12

25' Cross dalla destra di El Shaarawy, Shomurodov ci arriva di testa ma solo per una sponda. Non ci sono però compagni nell'area portoghese e l'azione offensiva giallorossa si spegne nel nulla.19:11

23' Porto che fatica moltissimo a uscire dalla propria metà campo, interpretazione del match invece perfetta finora da parte dei ragazzi di Ranieri ai quali sta solo mancando la combinazione giusta al limite dell'area avversaria.19:13

20' Roma che preme a ridosso dell'area avversaria, senza però trovare il guizzo giusto per impensierire Diogo Costa.19:07

19' Stringe i denti il capitano giallorosso che però non sembra in perfette condizioni.19:05

17' Problemi al piede destro per Pellegrini, colpito involontariamente da Djalò nell'occasione precedente.19:04

16' Mezzo pasticcio di Djalò in area biancoblu, Pellegrini non riesce però a rubargli il pallone e il giocatore di proprietà della Juve si salva spazzando in fallo laterale.19:03

16' Fuorigioco di Mancini sul controcross di Angelino, sfuma l'opportunità da fermo per la squadra di Ranieri.19:02

15' Koné combina in area con Celik, muratoin corner dalla difesa ospite.19:01

14' SHOMURODOV! Sovrapposizione di Angelino, non premiata da Pellegrini che invece sceglie il cross in area per Shomurodov che, di testa, non riesce a inquadrare la porta.19:01

13' Fase di studio tra le due squadre, entrambe molto attente a non commettere errori.19:00

11' Fabio Vieira pesca Pepé in area tra Celik ed El Shaarawy, l'italiano è però bravo nella chiusura in corner, sventando la minaccia avversaria.18:58

9' Si rifà sotto la Roma che arriva al cross con Angelino dalla sinistra, allontanato dalla difesa portoghese.18:55

7' Shomurodov apre l'alettone e colpisce Eustaquio al volto involontariamente. Letexier concede un calcio di punizione agli ospiti che fa terminare un lungo possesso palla giallorosso.18:53

5' PELLEGRINI! Dybala viene falciato sulla trequarti offensiva, Letexier lascia correre poi arriva il cross di Celik spedito alto dal colpo di testa di Pellegrini da centro area.18:56

4' El Shaarawy avanza in verticale ma sbaglia il servizio per Dybala, poi il Porto non riesce a pungere in ripartenza.18:50

2' Shomurodov prova a fare da centroboa al centro dell'attacco ma il suo servizio arretrato per El Shaarawy viene interecettato dai Dragoes che giostrano il pallone nel campo giallorosso.18:49

Si comincia!18:47

Grande atmosfera all'Olimpico dove si attendono solo le squadre in campo e il fischio d'inizio di Letexier.18:39

Anselmi recupera Marcano ma solo per la panchina, quindi il trio difensivo davanti a Diogo Costa sarà formato da Djalò, l'ex Udinese Neuhen Perez e Otavio. Sulle fasce spazio a Joao Mario e Francisco Moura mentre le chiavi del centrocampo sono affidate a Eustaquio e Varela. In avanti ci sarà il trio formato da Pepé, Aghehowa e Fabio Vieira.18:42

Ranieri perde all'ultimo Dovbyk e si ritrova con le opzioni offensive ridotte all'osso. Il posto dell'ucraino viene preso da Shomurodov con Dybala e Pellegrini a supportarlo. Le corsie esterne, senza lo squalificato Saelemaekers, saranno presidiate da El Shaarawy e Angelino mentre in mezzo al campo spazio a Koné e Paredes. Panchina per Hummels con Celik, Mancini e Ndicka chiamati a difendere la porta di Svilar.18:27

FORMAZIONE UFFICIALE PORTO: 3-4-3 per gli uomini di Anselmi. Diogo Costa - Djalò, Neuhen Perez, Otavio - Joao Mario, Eustaquio, Varela, Francisco Moura - Pepè, Aghehowa, Fabio Vieira. A disposizione: Claudio Ramos, Portugal, Marcano, William Gomes, Zaidu, Namaso, André Franco, Perez, Gul, Goncalo Borges, Mora, Zé Pedro.18:43

FORMAZIONE UFFICIALE ROMA: 3-4-2-1 per i giallorossi. Svilar - Celik, Mancini, Ndicka - El Shaarawy, Koné, Paredes, Angelino - Dybala, Pellegrini - Shomurodov. A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Abdulhamid, Hummels, Soulé, Nelsson, Baldanzi, Pisilli, Sangare.18:23

Il team arbitrale è tutto francese con Letexier a dirigere e Mugnier più Rahmouni ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Vernice mentre in sala VAR ci sono Delajod e Millot.12:05

Roma e Porto si giocano tutto all'Olimpico dopo che l'1-1 dell'andata ha trasformato in una gara secca l'incontro di oggi. I giallorossi potranno contare senz'altro sulla spinta del proprio pubblico, davanti al quale non perdono dal 2 dicembre scorso contro l'Atalanta in campionato. Da allora, tra tutte le competizioni, il ruolino di marcia riporta sette vittorie consecutive prima del pareggio contro il Napoli. I Dragoes hanno invece balbettato nelle trasferte europee di questa stagione, tra le quali figura anche quella nella Capitale della fase precedente in cui sono stati battuti dalla Lazio. La partita di oggi farà però storia a sé vista l'importanza della posta in palio. Fischio d'inizio alle 18.45.12:08

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Roma-Porto, gara di ritorno dei playoff di Europa League 2024/25.11:49

