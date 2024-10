Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Stadio Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori17:48

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Roma-Dynamo Kiev, gara valida per il turno numero 3 della UEFA Europa League.17:48

Luci accese allo Stadio Olimpico di Roma, sta per andare in scena Roma-Dynamo Kiev! Dopo quasi tre settimane dall'ultima giornata, la UEFA Europa League riprende il proprio corso chiamando alla sfida Giallorossi e Biancoblù dopo ben sedici anni dall'ultima volta, risalente al doppio confronto di Champions League della stagione 2007/2008. Il bilancio delle quattro gare tra le due compagini vede uno storico che sorride equamente sia ai capitolini che agli ucraini, che vantano entrambi due vittorie; nella corrente stagione di Europa League, la Roma ha finora collezionato un solo punto nelle prime due disputate contro Atletico Bilbao ed Elfsborg, doppia sconfitta invece per la Dynamo nei precedenti confronti con Lazio ed Hoffenheim.17:57

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Serdar Gozubuyuk.17:59

A coadiuvare il fischietto olandese di origini turche sono chiamati gli assistenti di linea Zeinstra-Balder; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Van Der Eijk; postazione VAR presidiata dal Sig. Higler, ausiliato dall'A.VAR Blank.18:46

FORMAZIONI UFFICIALI: ROMA (3-5-2). Scendono in campo: Svilar; Celik-N'Dicka-Hermoso; Zalewski-Koné-Le Fée-Pisilli-Angelino; Baldanzi-Dovbyk. Allenatore: Ivan Juric. A disposizione: Abdulhamid, Hummels, Sangaré, Paredes, Cristante, Pellegrini, Dybala, Shomurodov, Marin, Ryan.18:46

FORMAZIONI UFFICIALI: DYNAMO KIEV (3-5-2). Ospiti che rispondono con: Neshcheret; Bilovar-Popov-Mykhavko; Tymchyk-Mykhailenko-Andrievskyi-Rubchynskyi-Voloshyn-Guerrero. Allenatore: Oleksandr Shovkovskij. A disposizione: Dubinchak, Dyachuk, Malysh, Karavaev, Shaparenko, Kabaiev, Brazhko, Buialskyi, Vanat, Morgun, Bushchan.18:47

I giocatori sono in campo per proseguire la fase di riscaldamento pre partita.18:47

Fischio d'inizio programmato alle ore 18:45.18:47

1' PARTITI! Via a Roma-Dynamo Kiev.18:45

1' Il primo pallone del match è amministrato dalla Roma.18:46

3' Chiusura tempestiva di Bilovar, che ripiega nella propria area di rigore intercettando il filtrante di Le Fée per Dovbyk.18:49

5' Duello fisico tra Guerrero e N'Dicka, ha la meglio il centrale della Roma che non commette fallo e guadagna una rimessa con le mani.18:51

6' Ottima combinazione lungo la catena di sinistra tra Hermoso ed Angelino, poi lo spagnolo serve al centro per Dovbyk che fa sponda per Pisilli, decisiva la zampata di Popov che allontana la minaccia.18:52

8' Angelino sfida Tymchyk all'uno contro uno, l'esterno della Dynamo mantiene bene la posizione e fa scorrere sul fondo il tentativo del terzino giallorosso.18:53

11' Baldanzi riceve al limite dell'area avversaria da Le Fée e tenta la conclusione, Mykhavko scherma il tiro e rimpalla in out.18:57

13' Illuminante imbucata di Baldanzi per la sovrapposizione di Zalewski, poi l'esterno crossa al centro alla ricerca di Pisilli che viene però anticipato da Bilovar.18:59

15' Percussione di Rubchynskyi che taglia tutta la trequarti avversaria, Hermoso attende l'uno contro uno e recupera la sfera affidandola a Koné. Possesso Roma.19:02

18' Efficace lavoro di copertura da parte di Baldanzi, che subisce fallo da Popov e può far riorganizzare i suoi. Palla inattiva dalla metà campo a favore dei Giallorossi.19:03

19' Corner a favore della Roma, batterà Le Fée.19:04

20' Il suggerimento del francese giunge sui piedi di N'Dicka, il centrale prova la girata ma la conclusione diviene facile preda per i guanti di Neshcheret.19:06

22' RIGORE A FAVORE DELLA ROMA! Baldanzi compie un grande gesto tecnico in area avversaria, subendo fallo e guadagnando la chance dagli 11 metri.19:08

22' AMMONITO Taras Mykhavko: fallo da rigore ai danni di Baldanzi.19:09

23' GOL! GOL DOVBYK! ROMA-Dynamo Kiev: 1-0. La sbloccano i Giallorossi al minuto 23', la firma è quella di Artem Dovbyk! Baldanzi crea scompiglio nella retroguardia avversaria, subisce fallo da Mykhavko e guadagna la chance dal dischetto. Sul punto di battuta compare Dovbyk, che freddamente trova l'angolo destro battendo Neshcheret.



26' Roma che ora aumenta i propri giri, i capitolini vogliono sfruttare il momento psicologicamente favorevole.19:11

29' Mykhailenko compie un suggerimento verticale verso Guerrero, la traiettoria è fuori misura ed Hermoso può controllare facendo scorrere sul fondo. Rinvio per Svilar.19:16

32' Arriva un'altra chance dalla bandierina spendibile dalla Roma, Le Fée procede alla battuta, trova Zalewski che calcia in porta trovando una deviazione. Ancora corner giallorosso.19:18

34' CI PROVA TYMCHYK! Il numero 24 in maglia biancoblù riceve un ottimo cross da parte di Guerrero, poi giunge puntuale sul pallone e calcia al volo in diagonale non trovando lo specchio per pochissimi centimetri. Rinvio dal fondo per Svilar e brivido per la Roma al 34'.19:21

36' AMMONITO Valentyn Rubchynskyi: fallo tattico speso dal numero 15.19:22

39' Buon ripiegamento di Pisilli che generosamente torna su Guerrero guadagnando un fallo in attacco, possesso giallorosso alle porte del 40' di gioco.19:25

40' GUERRERO! Conlcusione potente ma centrale da parte del centravanti degli ucraini, Svilar si immola e con le ginocchia respinge il forte tiro.19:26

41' Rubchynskyi guadagna una palla inattiva dai 30 metri, Roma che posizione la barriera.19:27

43' GOL ANNULLATO A POPOV: il centrale della Dynamo aveva battuto in rete il tap-in, posizione di outside tempestivamente segnalata dal direttore di gara.19:29

44' AMMONITO José Ángel Esmoris Tasende: sbracciata irregolare da parte dell'esterno spagnolo.19:29

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi possibile assegnazione del recupero.19:30

45' Un solo minuto addizionale, si giocherà fino al 46'.19:31

45'+1' FISCHIO DI GOZUBUYUK: termina il primo tempo.19:31

Si chiude dopo 1' di extra-time la prima parte di questa gara europea all'Olimpico, parziale che sorride ai padroni di casa. Nei primi 45' risulta maggiore l'impronta giallorossa, che fino agli ultimi minuti di gioco mantiene il controllo della sfida. La sblocca Artem Dovbyk al minuto 23', che sfrutta dal dischetto la chance ottenuta da Baldanzi battendo Neshcheret e siglando il vantaggio capitolino. La Dynamo reagisce nelle ripartenze, al minuto 34' Tymchyk si rende protagonista di una forte conclusione al volo che fa tremare gli spalti dell'Olimpico, conclusione che termina però d'un soffio al lato della porta di Svilar. I brividi per la Roma non terminano qui, al minuto 43' Popov giunge puntuale sul tap-in e lo effettua battendo Svilar: gioco fermo, posizione di outside e primo tempo che si chiude al 46' sull'1-0.19:36

Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.19:36

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.19:47

46' La prima manovra del secondo tempo è giostrata dalla Dynamo Kiev.19:47

47' Intervento al limite di Rubchynskyi su Zalewski, il direttore di gara sceglie la via della clemenza e non estrae il doppio giallo.19:49

50' Cross dalla bandierina da parte di Le Fée alla ricerca di Dovbyk, Popov svetta ed allontana.19:52

53' Sostituzione Roma: fuori Enzo Jérémy Le Fée, dentro al suo posto Bryan Cristante.19:54

53' Sostituzione Roma: esce dal campo Artem Dovbyk, dentro al suo posto Eldor Shomurodov.19:55

55' Guerrero addomestica un difficile pallone, poi punta Hermoso ma non riesce nell'intento e perde il pallone. Possesso Roma.19:58

58' POPOV SI IMMOLA! Pisilli da dentro l'area di rigore apre il piattone e cerca l'incrocio dei pali, Popov si immola e devia in calcio d'angolo.20:00

61' Suggerimento profondo di Pisilli verso Shomurodov, Tymchy è attento e in scivolata chiude tutto.20:05

63' Sostituzione Dynamo Kiev: fuori Nazar Voloshyn, dentro Vladyslav Kabaiev.20:05

63' Sostituzione Dynamo Kiev: fuori Oleksandr Andriievskyi, lo sostituisce Mykola Shaparenko.20:06

63' Sostituzione Dynamo Kiev: esce dal campo Valentyn Rubchynskyi, dentro Volodymyr Brazhko.20:06

65' Rimessa laterale a favore della Dynamo, se ne incarica Vivcharenko che si rifugia da Mykhailenko. Possesso per gli ucraini adesso.20:09

66' Fase statica della gara, pronti dei cambi sulla panchina di Juric che vuole dare più vivacità ai reparti.20:10

68' Sostituzione Roma: fuori il classe 2004 Niccolò Pisilli, subentra al suo posto Lorenzo Pellegrini.20:10

68' Sostituzione Roma: abbandona il campo Tommaso Baldanzi, subentra Paulo Exequiel Dybala.20:10

68' Sostituzione Dynamo Kiev: fuori Eduardo Antonio Guerrero Locano, dentro Vladyslav Vanat.20:11