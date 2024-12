Mondiali Nuoto, primo flop: Quadarella fuori dalla finale. Bene Mora e Bacico, staffette avanti senza problemi

I mondiali di Budapest si aprono con la piccola delusione di Simona Quadarella, fuori dalla finale dei 400 (ma usata come test per gli 800). Bene Mora e le staffette 4x100.

Si aprono con una piccola delusione per l’Italia i mondiali di nuoto in vasca corta di Budapest: Simona Quadarella non riesce a centrare la qualificazione per la finale dei 400 stile libero, che invero è la gara che meno l’aggrada e che la nuotatrice romana ha utilizzato più per rimuovere la ruggine in vista di 800 e 1.500 che per puntare veramente a una medaglia. Tutto secondo copione invece per ciò che riguarda Lorenzo Mora e Cristian Bacico, qualificati senza patemi nelle semifinali dei 100 dorso, mentre in campo femminile sorprende Silvia Di Pietro, che si guadagna una carta per le semifinali nei 50 farfalla.

Quadarella, testa agli 800: “Sensazioni positive”

Quadarella era la prima carta che l’Italia poteva giocarsi nella acque di Budapest, ma c’ha tenuto a dire che i suoi 400 erano davvero soltanto una sorta di “allenamento” in vista degli 800 in programma nella giornata di mercoledì. “Ho voluto provare a entrare in una finale che pure so non essere troppo nelle mie corde, e poi ammetto che essere scesa in acqua così presto è una novità per le mie abitudini. Alla fine però le sensazioni che ho ricevuto sono state positive in vista degli 800, che rimangono il vero obiettivo di questa prima parte di mondiale”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quadarella ha nuotato un paio di secondi sopra l’ultimo crono disponibile per poter accedere alla finale, dove Summer McIntosh punta a fare bottino pieno, sebbene l’australiana Lani Pallister è pronta a darle battaglia.

Mora e Bacico ok nei 100 dorso. Walsh “aliena”

Non ha invece perso tempo Lorenzo Mora nei 100 dorso, dove la qualificazione alla semifinale è stata decisamente rapida e indolore. Non ha dovuto nemmeno spingere troppo il modenese, che s’è accontentato di un 50”30 per garantirsi l’ottavo tempo complessivo. Cristian Bacico ha nuotato un paio di decimi più lento, riuscendo comunque a entrare tra i primi 16: ha sfiorato il proprio personale di 50”39 e se vorrà centrare la finale è consapevole che quel crono in un modo o nell’altro dovrà abbassarlo. A guidarlo il plotone, per ora, è l’ungherese Kos che con 49”12 ha messo un po’ tutti sull’attenti, anche se i big sono pronti ad abbassare sensibilmente i propri tempi nel corso del pomeriggio.

In chiusura di mattinata, poi c’è ha pensato Alberto Razzetti a mandare un bel segnale nei 200 misti, dove ha centrato la finale con il secondo tempi assoluto (1’52”21), puntando dritto alle medaglie, da spartite con l’americano Casas e il giapponese Seto.

Chi il tempone l’ha fatto senza farsi troppi problemi è la statunitense Gretchen Walsh, che nella batteria dei 50 farfalla ha ritoccato il record del mondo che apparteneva alla svedese Alshammar, andando a due soli centesimi dall’abbattere il muro dei 24 secondi. Nella stessa batteria ha gareggiato anche Silvia Di Pietro, che con il tempo di 25”16 s’è garantita il pass per le semifinali (fuori Elena Capretta).

Mondiali in vasca corta: bene le staffette azzurre

Nelle batterie delle 4×100, le ragazze dimostrano subito di essere piuttosto in palla: Sara Curtis, Sofia Morini, Chiara Tarantino ed Emma Virginia Menicucci vincono la loro run davanti a Germania e Stati Uniti (con una Walsh straripante nel finale), andando a soli 3 decimi dal primato italiano.

I maschi restano davanti a tutti per più di tre quarti di batteria, poi cedono al ritorno degli Stati Uniti ma chiudono comunque a stretto giro di posta dagli USA, conquistando agevolmente il pass per la finale. Leonardo Deplano, Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo torneranno nel pomeriggio per provare a portare a casa una medaglia che, per quanto visto al mattino, potrebbe starci tutta, eccome.