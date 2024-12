Serena Williams nella bufera: "Si sbianca la pelle come Michael Jackson". Durissima replica dell'ex numero 1

Alcune foto postate su Instagram hanno scatenato i commenti degli haters: la risposta di Serena e il suo impegno costante nella lotta a razzismo e discriminazione.

Alcune foto postate di recente da Serena Williams sui social hanno scatenato la rabbia degli haters. Proprio lei che – da anni – è paladina della lotta contro il razzismo e la discriminazione è finita sul banco degli imputati con delle accuse bizzarre e atroci.

La più grave? Secondo molti follower, si starebbe progressivamente sottoponendo a trattamenti per sbiancare e rendere più chiara la sua pelle. Né più né meno, ciò che in passato ha fatto un’indimenticabile icona del pop: Michael Jackson.

Le accuse a Serena Williams: “Si sta sbiancando la pelle”

Gli ultimi post sui social dell’ex numero 1 del tennis al femminile sono stati letteralmente bersagliati da commenti irriguardosi. Gran parte dei quali, offensivi e contenenti battutine e sfottò di pessimo gusto. Tra chi ha ironizzato sull’uso della candeggina e chi invece si è limitato a offese nude e crude, Serena è finita sotto assalto.

Ma, da leonessa qual è, ha saputo rispondere per le rime. Una leggenda capace di vincere 23 Slam in carriera, può mai andare in crisi di fronte a qualche sberleffo sui social?

La replica di Serena su Instagram: “Nessuno sbiancamento”

La replica di Serena è arrivata nel corso di una diretta Instagram. L’ex atleta, oggi modella e imprenditrice, ha risposto a muso duro alle critiche, ma soprattutto ha spiegato che non sta affatto sbiancando la sua pelle, smentendo tutte le illazioni sull’argomento.

“Per voi haters là fuori, non mi sbianco la pelle”, ha tuonato la minore delle sorelle Williams. “Esiste una cosa chiamata luce solare e in quella luce solare si ottengono colori diversi“. E ancora: “Trovo ridicolo che tanti pensino che mi sbianchi la pelle”.

L’orgoglio dell’ex numero 1: “Sono nera e amo il mio aspetto”

L’appassionata “difesa”, se così vogliamo definirla, di Serena è andata avanti con fierezza: “Sono una donna nera e amo chi sono, amo il mio aspetto. Questo non è da me. Quando mi sono fotografata indossavo del trucco di scena, mi serviva per aiutare mia figlia e i suoi amichetti nella recita di classe”. E ancora: “Anche la carta da parati che ho in bagno, essendo dorata, mi illumina il volto e mi fa splendere il colore della pelle. Il colore che non ho mai sbiancato“.

L’impegno di “The Queen” contro razzismo e discriminazione

In effetti è paradossale che a essere accusata sia stata Serena Williams, icona della lotta al razzismo e alla discriminazione femminile. Alcuni anni fa fece scalpore la sua adesione al movimento “Black Live Matters”, mentre in più circostanze l’ex campionessa si è battuta per la parità di diritti e di dignità non solo tra atlete bianche e di altri colori, ma anche tra atlete donne e i loro colleghi maschi. Chissà se dopo il fermo e determinato chiarimento, le critiche continueranno.