Serena Williams dolorante a letto: "Sono stata operata, avevo una cisti branchiale grande come un pompelmo"

L'ex numero uno del tennis femminile tranquillizza i fan e si mostra sui social dopo l'operazione per l'asportazione di una grande cisti formatasi nel collo

La leggenda del tennis mondiale, Serena Williams, è tornata a mostrarsi in video e lo ha fatto non certo nelle migliori condizioni possibili. L’ex numero 1 WTA ha raccontato via social i problemi di salute dell’ultimo periodo, che l’hanno anche costretta a sopporsi a un intervento chirurgico per l’asportazione di una cisti delle dimensioni di un pompelmo.

Serena Williams si mostra dopo l’operazione

Dimessa, a letto e ancora dolorante. Così Serena William ha deciso di tornare a mostrarsi a diversi mesi da una delle ultime apparizioni pubbliche che l’aveva vista presenziare alla cerimonia inaugurale e a diversi eventi sportivi durante le Olimpiadi parigine della scorsa estate. Non ancora in perfette condizioni, l’ex numero 1 al mondo del tennis femminile ha rivelato attraverso i suoi canali social di essere stata costretta ad andare sotto i ferri.

Un nodulo sospetto sul collo

Il motivo dell’intervento chirurgico, ha spiegato The Queen of the Court, è da ricondurre a una fastidiosa cisti branchiale ingrossatasi a tal punto da raggiungere le dimensioni di un pompelmo. La Williams ha tranquillizzato i fan spiegando di aver trovato un nodulo sospetto sul collo, “rivelatosi dopo una risonanza magnetica una cisti branchiale”, che però ha deciso inizialmente di non asportare: “Mi avevano detto che non dovevo fare nulla e rimuoverla solo se avessi voluto, quindi ho deciso di non fare nulla”.

Operazione andata a buon fine

Il problema è che la cisti “continuava a crescere“, ha proseguito la Williams che ha deciso di “fare altri test”. Per fortuna i risultati erano tutti negativi, ma i dottori hanno consigliato all’ex campionessa di rimuovere il problema il prima possibile: “era diventata grande quanto un piccolo pompelmo. Avrebbe potuto infettarsi o perdere liquido e sarebbe stato peggio. Così ho deciso di operarmi. È andato tutto bene e sono così grata e fortunata a essere sana. È tutto ok“. Ed è l’unica cosa che conta