Wimbledon, Paolini: il segreto della rimonta su Vekic e il paragone con Serena Williams. Errani in lacrime

Le dichiarazioni di Paolini subito dopo la rimonta su Vekic in semifinale a Wimbledon: dall'analisi del match al paragone con Williams, il tutto sotto los guardo di una Errani in lacrime di gioia

Nonostante una giornata in cui non è riuscita a mettere in mostra il proprio miglior tennis, Jasmine Paolini ha rimontato Donna Vekic, approdando dunque in finale a Wimbledon, seconda italiana in assoluto a riuscirci dopo Matteo Berrettini nel 2021, sotto gli occhi di una commossa Sara Errani. Queste le parole di Jan dopo la semifinale.

Paolini: “Partita molto complicata”

Le prime parole di Paolini sono sul complicato match appena conclusosi, in cui Jas è stata per larghi tratti sotto nel punteggio: “È stato difficilissimo, credo che lei abbia giocato benissimo, tirava vincenti da ogni parte. All’inizio ho faticato molto, ma continuavo a ripetermi di combattere su ogni palla e di cercare di migliore anche solo un pochino alla volta, perché stavo servendo veramente male. Sono felicissima, mi ricorderò questo match per sempre”.

Il segreto della rimonta

Il segreto della rimonta su Vekic lo si può trovare proprio nella mentalità di Paolini, sempre più vincente dopo i successi di questa prima metà di 2024: “Stavo cercando di pensare a quello che dovevo fare in campo punto dopo punto, di contrarmi su ogni palla. Non esiste posto migliore di questo dove lottare su ogni palla. per un tennista questo è il luogo più bello dove giocare. Grazie a tutti i presenti e agli italiani che sono venuti fin qui. So che non è facile per la famiglia vivere una partita come questa, una vera e proprio montagna russa emotiva, mi hanno sempre sostenuto, grazie mille”

Il paragone con Serena Williams

L’intervistatore ricorda anche a Paolini che con questa finale a Wimbledon, è la prima tennista donna a fare finale slam sia a Parigi che a Londra nella stessa stagione dal 2016, quando ci riuscì Serena Williams. Jas, visibilmente emozionata, sembra fare finta di non sentire il paragone con la 24 volte campionessa slam e mostra ancora una volta la grande umiltà che le ha permesso di arrivare fin qui: “Penso che questi ultimi mesi siano stati folli per me, devo ancora rendermi conto. Ma cerco di concentrarmi su quello che devo fare in campo e godermi quello che sto facendo. È bellissimo giocare in questo stadio è un sogno, guardavo le finali da ragazzina. Vivo alla giornata e mi diverto”.

Le lacrime di Errani

Bellissime le lacrime della sua compagna di doppio Sara Errani alla fine dell’incontro con Vekic. L’ex n°5 WTA era visibilmente emozionata per il traguardo raggiunto da Paolini, forse ancor di più di quando toccava a lei rappresentare il tricolore italiano in una finale slam – disputata nel 2012 al Roland Garros e altre nove volte in doppio -, tanto da scoppiare in lacrime di gioia al termine della rimonta di Jas.