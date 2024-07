Wimbledon, Paolini a un passo dall’eguagliare Sinner: il dato negli Slam. Bertolucci al veleno dopo il ko di Jannik

Jasmine Paolini, in caso di vittoria in semifinale contro la croata Vekic, potrebbe eguagliare Jannik Sinner per le partite giocate nel corso del 2024 agli Slam a quota 18. Bertolucci replica ai critici

Il giorno dopo ha il sapore dolceamaro per i tifosi italiani. Da una parte la delusione per l’eliminazione dai quarti di finale per Jannik Sinner, sconfitto al quinto set, dal russo Medvedev; dall’altra la gioia per il clamoroso risultato conquistato da Jasmine Paolini che dopo la finale al Roland Garros entra tra le prime 4 del torneo sull’erba inglese confermando un 2024 da sogno.

Sinner-Paolini: i numeri a confronto

Non c’è dubbio che la stagione di Jannik Sinner fino a questo momento sia assolutamente memorabile. La prima vittoria in un slam con il trionfo all’Australian Open ma anche i successi a Rotterdam, Miami ed Halle. Un cammino incredibile per l’azzurro, anche se è inutile nascondere un po’ di delusione per l’eliminazione da Wimbledon per mano di Medvedev. Ma a far da contraltare a questa delusione ci sono i successi di Jasmine Paolini che arriva in semifinale al torneo inglese e ora sogna l’aggancio a Jannik.

Nel leggere i dati emerge un aspetto decisamente particolare. Per Jannik Sinner sono 18 le partite degli Slam giocate in questo 2024 (7 agli Australian Open, 6 al Roland Garros e 5 a Wimbledon). Jasmine Paolini si ferma solo un passo prima, il match contro la Vekic in semifinale sarà il numero 17 in uno slam nel 2024 con una divisione che recita 4 match agli Australian Open (ko proprio contro Kalinskaya), 7 al Roland Garros e 6 a Wimbledon. E in caso di finale per lei arriverebbe quota 18 proprio come l’altoatesino. Ovviamente i successi sono decisamente in meno con la vittoria nel 1000 di Dubai (ancora una volta contro Kalinskaya, sarà un caso?) che brilla.

Paolini: l’ennesimo match più importante in carriera

“Il match più importante in carriera”: questa espressione Jasmine Paolini l’avrà detta o l’avrà sentita riferita a sé diverse volte nel corso di questa stagione. La tennista toscana sembra ormai abituate alle partite che valgono tantissimo, nel 2024 si è costruita un’esperienza incredibile e domani affronta un altro esame importante nella sfida alla croata Donna Vekic. I precedenti rivelano un 2-1 a favore dell’azzurra frutto delle vittorie conquistate a 2021 a Cincinnati e nel 2023 a Montreal, con l’unica sconfitta che risale al 2021 e alla semifinale di Courmayeur.

Jasmine: che salto in classifica

Jasmine Paolini continua a stupire tutti con il suo gioco e a conquistare tutti con il suo sorriso. I risultati di questo straordinario 2024 sono arrivati grazie a un lavoro importante fatto con il suo coach Renzo Furlan eppure ogni volta è la stessa Jas a essere sorpresa di quello che riesce a conquistare. Il motivo è semplice e si legge nella classifica: alla fine del 2022 Paolini era la numero 59 al mondo, in mezzo a un groppone da cui è difficile emergere. Era forse convinta di aver fatto il grande balzo l’anno successivo chiudendo il 2023 al 30 posto. Ma il meglio doveva ancora arrivare e lunedì è già sicura di essere la numero 5 al mondo.

Bertolucci all’attacco dei critici

Come era lecito attendersi la sconfitta di Jannik Sinner nei quarti di finale di Wimbledon ha portato alla ribalta anche le solite immancabili critiche. La delusione è stata processata con un po’ troppo “furore” da alcuni tifosi al punto che è dovuto intervenire anche l’ex giocatore Paolo Bertolucci per provare a parare un po’ di colpi: “Sarebbe auspicabile capire che nello sport anche ai migliori capita di perdere. Se i quarti di uno slam sono una delusione guardate altrove”.