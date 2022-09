Us Open, Serena Williams fuori al terzo turno: è la fine di un'era

03-09-2022 08:44

Serena Williams ha perso al terzo turno del singolare femminile degli Us Open. La tennista americana è stata battuta dall’australiana Alja Tomljanovic in quello che dovrebbe essere stato il suo ultimo match.

Us Open, la fine di un sogno

Di sicuro avrebbe voluto che quest’edizione 2022 degli Us Open fosse durata di più per lei. Ma dopo tre incontri Serena Williams è stata costretta a salutare la compagnia. Sconfitta in tre set contro Alja Tomljanovic, con il punteggio di 7-5, 6-7, 6-1 in favore dell’australiana.

L’ex fidanzata di Matteo Berrettini dovrebbe così essere stata l’ultima avversaria nella lunga carriera della tennista statunitense che compirà 41 anni il prossimo 26 settembre. Serena Williams in campo si è lasciata andare dopo il match e ha chiuso la serata in lacrime.

Serena Williams, una carriera super

Un mese fa Serena Williams aveva annunciato che gli Us Open 2022 sarebbero stati il suo ultimo torneo in carriera. E subito dopo l’incontro perso contro Alja Tomljanovic ha fatto intendere come non ci sia l’intenzione di cambiare idea: “Non credo, ma non si sa mai”.

Una porticina aperta l’ha lasciata insomma, ma le grandi emozioni provate dopo la fine del match fanno pensare che questo sia stato davvero il suo ultimo incontro. La fine di un’era per una tennista che ha vinto tutto in 25 anni di carriera.

23 Slam vinti, l’ultimo cinque anni fa

La fine della carriera di Serena Williams può essere davvero considerata come la fine di un’era. Una tennista in grado di vincere ben 23 tornei del Grande Slam, con sette Wimbledon, sette Australian Open, sei Us Open e tre Roland Garros. Il primo nel 1999 a New York.

L’ultimo a Melbourne nel 2017. L’anno prima aveva raggiunto i 22 Slam di Steffi Graf vincendo a Wimbledon. Ha passato la tedesca, ma non è riuscita a eguagliare il record di Margaret Court a quota 24. Una maledizione che resterà l’unica macchia di una carriera leggendaria.