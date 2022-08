09-08-2022 16:35

Serena Williams ha annunciato il suo prossimo e imminente ritiro dalle scene del tennis. La tennista in una lettera esclusiva rilasciata a Vogue USA ha svelato i suoi piani per il futuro. Non ha rivelato una data precisa ma con probabilità finita la stagione non continuerà più.

L’annuncio di Serena Williams

Serena Williams, tennista americana vincitrice di 23 prove Slam appende la racchetta al chiodo. Non c’è una data precisa (probabile dopo gli US Open) ma la campionessa ha dato l’annuncio prima su Instagram e poi tramite una lunga lettera d’addio rilasciata a Vogue USA. Una missiva a cuore aperto in cui, a quasi 41 anni si congeda dallo sport di una vita.

«Credetemi, non ho mai voluto dover scegliere tra il tennis e una famiglia. Non credo sia giusto. Se fossi un ragazzo, non lo scriverei perché sarei là fuori a giocare e vincere mentre mia moglie sarebbe impegnata ad allargare la mia famiglia. Non fraintendermi: amo essere una donna e ho amato ogni secondo della gravidanza di Olympia. Ero una di quelle donne fastidiose che adorava essere incinta e ho lavorato fino al giorno in cui dovevo recarmi in ospedale. E ho quasi fatto l’impossibile: molte persone non si rendono conto che ero incinta di due mesi quando ho vinto gli Australian Open nel 2017. Ma compio 41 anni questo mese (a settembre, ma il numero di Vogue è riferito a quel mese, ndr) e qualcosa deve cambiare».

Serena Williams e il dolore nel dare addio al suo sport

Nella lettera Serena Williams ammette di avere problemi a parlare a chiare lettere del suo addio al tennis. Ogni volta che ci pensa piange. «Forse la parola migliore per descrivere quello che sto facendo è evoluzione – spiega – Sono qui per dirvi che mi sto evolvendo lontano dal tennis, verso altre cose che sono importanti per me». Non manca il paragone con le college come Barty o Wozniacki quasi sollevate dal ritiro: una sensazione che lei non riesce però a provare.

Tennis, fino a quando vedremo in campo Serena Williams

Non è dato sapere fino a che giorno preciso vedremo la statunitense tenere in mano una racchetta, lei stessa non dà una data precisa. La Williams, tornata a giocare a Wimbledon giocherà la stagione su cemento americano e gli US Open. La sorellina di Venus chiude così la lunga missiva: «Sono terribile agli addii, la peggiore del mondo. Ma per favore sappiate che sono più grata di quanto possa mai esprimere a parole. Ho avuto tante vittorie e tanti trofei. Mi mancherà quella versione di me, quella ragazza che giocava a tennis. Mi mancherete tutti».