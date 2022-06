Riecco Serena Williams: "Presente a Wimbledon"

14-06-2022 13:55

Toh, chi si rivede. Serena Williams torna in campo e lo fa sull’erba dello slam più importante, in quel di Londra.

La notizia ufficiale proviene direttamente dai suoi profili social e più precisamente da Instagram, dove la campionessa americana ha annunciato la sua presenza postando una foto con i suoi piedi che calpestano un manto erboso e la eloquente didascalia: “SW (Serena Williams, ndr) e SW19 (il codice postale di Wimbledon), questo è un appuntamento. 2022, ci vediamo lì. Let’s go“.

Più chiaro di così…La 40enne americana, sette volte campionessa all’All England Club, sembra quindi annunciare la sua partecipazione alla prossima edizione: non compare sul circuito esattamente dall’anno scorso, quando si ritirò dopo sei giochi del suo primo turno contro Sasnovich.

La notizia però era nell’aria perchè già qualche settimana fa, in uno scambio di battute diffuse via social con il giocatore di football americano Aaron Rodgers a margine di una conferenza sui Bitcoin, Serena aveva fatto capire di voler giocare Wimbledon.

Ora è arrivata quella che sembra proprio una conferma ufficiale. La Williams non si è iscritta al torneo, dunque una sua partecipazione è possibile solo con una wild card. Qualcuno inizia ad ipotizzare il ritorno in uno slam soltanto per porre fine alla sua carriera. Potrebbe essere una partecipazione esclusivamente volta ad annunciare il ritiro dal tennis giocato sul Centre Court, il campo che l’ha vista scrivere le pagine più belle della sua carriera?

Tutto può essere, ma ovviamente la conferma per ora manca. Di sicuro la sua presenza a Wimbledon impreziosisce il torneo londinese.