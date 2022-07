Tennis, Serena Williams ci riprova dopo Wimbledon: prossimo impegno

16-07-2022 13:49

Dopo il ritorno a Wimbledon, Serena Williams dopo oltre un anno lontana dal circuito ci riprova. Sull’erba inglese è subito arrivata una sconfitta anche se in tre set.

L’ex numero uno al Mondo non è però pronta a gettare la presa. La statunitense è infatti presente nell’entry list del WTA 1000 di Toronto torneo, che in carriera ha vinto per tre volte.

Un torneo per testare ancora la propria forma, prendere confidenza con il gioco e prepararsi all’ultimo Slam dell’anno, quello di casa degli US Open. In tabellone con lei anche la numero uno al mondo, la polacca Iga Swiatek che in quata annata ha fatto incetta di titoli 1000.

Nell’entry list risulta esserci anche Camila Giorgi, detentrice in carica del titolo.