WTA Toronto: Serena Williams vince la prima partita in singolare dopo un anno

08-08-2022 21:15

Serena Williams ha ottenuto oggi la sua prima vittoria in singolare dopo gli Open di Francia del 2021, battendo Nuria Parrizas-Diaz al Toronto Open.

Alla sua prima vittoria da quando ha compiuto 40 anni, la Williams è apparsa impressionante battendo l’avversaria spagnola per 6-3 6-4 in poco meno di due ore.

Si è persino guadagnata una standing ovation quando si è trovata di fronte a un break point nel quarto game del secondo set, quando ha lavorato duramente per rimanere nel punto prima di sferrare un dritto vincente che le ha permesso di salvare la partita.

La Williams, il cui ultimo titolo del Grande Slam risale al 2017 agli Australian Open, affronterà al secondo turno la testa di serie numero 12 Belinda Bencic o Tereza Martincova.

La Williams partecipa al torneo come parte dei preparativi per gli US Open e ha ottenuto la sua prima vittoria dopo la separazione dall’allenatore Patrick Mouratoglou.