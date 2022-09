02-09-2022 23:30

Matteo Berrettini è passato agli ottavi di finale degli Us Open. Il tennista romano ha infatti battuto in quattro set al terzo turno Andy Murray.

US Open, Matteo Berrettini vola agli ottavi: Murray è senza scampo

Una partita non facile, quella per Berrettini. Il tennista azzurro ha dovuto superare un po’ di difficoltà per battere Murray, vincitore nel 2012 dello Slam americano. Successo al terzo turno dopo tre ore e 48 minuti di gioco con il punteggio finale di 6-4, 6-4, 6-7, 6-3.

Un buon inizio da parte del romano che è riuscito a chiudere i primi due parziali con un doppio 6-4. Poi però Murray ha messo in difficoltà Berrettini vincendo al tie-break il terzo set. L’azzurro è riuscito a riprendersi e a chiudere la partita al quarto.

Berrettini, ora la sfida con Davidovich Fokina

Dopo il successo per quattro set con Murray, ora per Berrettini agli ottavi di finale arriverà la sfida contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, capace di battere al terzo turno il colombiano Daniel Elahi Galan in quattro set (6-4, 5-7, 6-4, 6-4).

Berrettini cercherà di restare in controllo durante tutta la partita, al contrario di quanto accaduto con Murray. L’azzurro ha sprecato tanto con otto palle break e il tennista britannico non ha voluto mollare, portandosi a casa al tie-break il terzo.

US Open, Berrettini e il sogno quarti di finale: Ruud avanti a fatica

Dopo la vittoria su Murray nel match del terzo turno, Berrettini ha commentato così la partita: “Il terzo set? Forse non sono stato abbastanza offensivo sulle palle break, ma sentivo di stare bene. La tensione è normale”.

Berrettini ha commentato così l’incrocio agli ottavi con Davidovich Fokina: “Abbiamo giocato contro una sola volta e ho perso. Voglio prendermi la rivincita, ci siamo allenati insieme tra Cincinnati e New York” ha dichiarato Berrettini al termine del match con Murray. Intanto da quella parte del tabellone rischia grosso Casper Ruud, testa di serie numero 5 e probabile avversario di Berrettini agli ottavi: il norvegese ha avuto bisogno di cinque set per battere lo statunitense Tommy Paul.