29-08-2022 16:45

Il torneo degli US Open è il quarto e ultimo appuntamento stagionale del Grande Slam di tennis. E’ un torneo che si disputa dal lontano 1881. La sede del torneo è New York, negli impianti di Flushing Meadows. Il campo centrale, intitolato al tennista Arthur Ashe può contenere 24mila spettatori. La superficie del campo di gioco è attualmente in cemento, o meglio in una mescola che si chiama Laykold, che riduce attrito e rimbalzo finendo per velocizzare il gioco: ecco perché tradizionalmente questo torneo, come Wimbledon, è più adatto ai tennisti d’attacco che prediligono il gioco sotto rete. Particolarità del torneo è la colorazione blu del terreno fi gioco per migliorare la visione della pallina per lo spettatore televisivo. Il montepremi è ricchissimo (supera complessivamente i 28milioni di euro!): il vincitore porterà a casa oltre che la coppa, 2000 punti Atp anche un assegno di oltre 2,6milioni di euro.

Tabellone US Open 2022

Primo turno

Le partite del primo turno si disputano dal 29 al 31 di agosto. Subito in campo sia Berrettini contro il cileno Jarry, sia Lorenzo Sonego contro l’australiano Thompson. Giornata d’esordio anche per il numero 1 del tabellone Daniil Medvedev contro l’americano (di chiare origini russe) Kozlov, per il canadese Auger Aliassime e il norvegese Ruud teste di serie 6 e 5. Domani giocano Sinner, Musetti e Fognini e con loro anche Tsitsipas, Alcaraz e altri protagonisti del torneo. Mercoledì invece esordio per Rafa Nadal.

[1] Medvedev (RUS) – Kozlov (USA) 29 agosto alle 18.00 Halys (FRA) – Rinderknech (FRA) 29 agosto [WC] Shelton (USA) – [Q] Borges (POR) 29 agosto [31] Basilashvili (GEO) – [Q] Wu (CIN) 29 agosto [23] Kyrgios (AUS) -Kokkinakis (AUS) 30 agosto Bonzi (FRA) -[WC] Humbert (FRA) 29 agosto Tabilo (CIL) – Majchrzak (POL) 29 agosto [16] Bautista Agut (SPA) – [WC] Wolf (USA) 29 agosto [12] Carreno Busta (SPA) – [WC] Thiem (AUS) 29 agosto Bublik (KAZ) – Gaston (FRA) 29 agosto Garin (CIL) – Lehecka (CZE) 29 agosto [18] De minaur (AUS) – Krajinovic (SRB) 29 agosto [27] Khachanov (RUS) – Kudla (USA) 29 agosto Molcan (SVK) – Monteiro (BRA) 29 agosto Draper (GBR) – Ruusuvuori (FIN) 29 agosto [6] Auger-Aliassime (CAN) – [Q] Ritschard (SVI) 29 agosto [4] Tsitsipas (GRE) – [Q] Galan (COL) 30 agosto SONEGO (ITA) – Thompson (AUS) 29 agosto alle 22.30 Nishioka (JAP) – Davidovich Fokina (SPA) 29 agosto [30] Cressy (USA) – Fucsovics (UNG) 29 agosto [24] F. Cerundolo (ARG) – Murray (GBR) 29 agosto Millman (AUS) – Nava (USA) 29 agosto Etcheverry (ARG) – Andujar (SPA) 29 agosto [13] BERRETTINI (ITA) – Jarry (CIL) 29 agosto alle 18.15 [10] Fritz (USA) – [Q] Holt (USA) 30 agosto Bedene (SLO) – Cachin (ARG) 29 agosto Wawrinka (SVI) – [Q] Moutet (FRA) 29 agosto [21] Van de zandschulp (OLA) – [Q] Machac (CZE) 29 agosto [29] Paul (USA) – Zapata Miralles (SPA) 29 agosto Korda (USA) – [Q] Bagnis (ARG) 29 agosto Van rijthoven (OLA) – [Q] Zhang (CIN) 29 agosto [5] Ruud (NOR) – Edmund (GBR) 29 agosto [8] Hurkacz (POL) – Otte (GER) 30 agosto Ivashka (BLR) – Querrey (USA) 30 agosto Mannarino (FRA) – [Q] Brouwer (OLA) 30 agosto [26] MUSETTI (ITA) – Goffin (BEL) 30 agosto [17] Dimitrov (BUL) – Johnson (USA) 30 agosto Nakashima (USA) – [Q] Kotov (RUS) 30 agosto Martinez (SPA) – [Q] Eubanks (USA) 30 agosto [11] SINNER (ITA) – Altmaier (GER) 30 agosto [15] Cilic (CRO) – [Q] Marterer (GER) 30 agosto Ramos-vinolas (SPA) – [Q] Gombos (SVK) 30 agosto O’connell (AUS) – Duckworth (AUS) 30 agosto [20] Evans (GBR) – Vesely (CZE) 30 agosto [25] Coric (CRO) – [Q] Couacaud (FRA) 30 agosto Lajovic (SRB) – Brooksby (USA) 30 agosto Coria (ARG) – Griekspoor (OLA) 30 agosto [3] Alcaraz (SPA) – Baez (ARG) 30 agosto [7] Norrie (GBR) – Paire (FRA) 30 agosto Mcdonald (USA) – J. Sousa (POR) 30 agosto Isner (USA) – [Q] Delbonis (ARG) 30 agosto [28] Rune (DAN) – Gojowczyk (GER) 30 agosto [19] Shapovalov (CAN) – Huesler (SVI) 30 agosto Carballes Baena (SPA) – Munar (SPA) 30 agosto Kwon (KOR) – [Q] Verdasco (SPA) 30 agosto [9] Rublev (RUS) – Djere (SRB) 30 agosto [14] Schwartzman (ARG) – Sock (USA) 31 agosto Tseng (TPE) – Popyrin (AUS) 30 agosto M. Ymer (SVE) – Kubler (AUS) 30 agosto [22] Tiafoe (USA) – Giron (USA) 31 agosto [32] Kecmanovic (SRB) – [WC] Tien (USA) 30 agosto Gasquet (FRA) – Daniel (JAP) 30 agosto FOGNINI (ITA) – Karatsev (RUS) 30 agosto [2] Nadal (SPA) – [WC] Hijikata (AUS) 31 agosto

Secondo turno

Le partite del secondo turno si disputano il 31 agosto e il 1 settembre

Terzo turno1mbre

Ottavi di finale

Gli ottavi di finale si disputano il 4 e il 5 settembre

Quarti di finale

Le partite dei quarti di finale si disputano il 6 e il 7 settembre

Semifinali

Le partite di semifinale si disputano il 9 settembre

Finale singolare maschile

La finale del singolare maschile degli US Open 2022 si disputa domenica 11 settembre

I favoriti degli US Open

Quest’anno come noto non partecipa il superfavorito, il fuoriclasse serbo Nole Djokovic, paladino delle campagne no-vax che si è scontrato con la legge americana che vieta l’ingresso nel Paese a stranieri non in regola con le vaccinazioni anti Covid. La testa di serie numero 1 è Daniil Medvedev, vincitore dell’ultima edizione. Dalla parte opposta del tabellone Rafa Nadal. Testa di serie numero 3 Alcaraz e 4 Tsitsipas. Tra le teste di serie anche 3 italiani: Jannik Sinner è testa di serie numero 11, Berrettini numero 13 e Musetti numero 26.

I possibili accoppiamenti per gli ottavi di finale

[1] D. Medvedev – [16] R. Bautista Agut

[12] P. Carreno Busta – [6] F. Auger Aliassime

[4] S. Tsitsipas – [13] M. Berrettini

[10] T. Fritz – [5] C. Ruud

[8] H. Hurkacz – [11] J. Sinner

[15] M. Cilic – [3] C. Alcaraz

[7] C. Norrie – [9] A. Rublev

[14] D. Schwartzman – [2] R. Nadal

Dove vedere gli Us Open di Tennis

FAQ Quando iniziano gli US Open 2022? Il 29 agosto Quando finiscono gli US Open 2022? Domenica 11 settembre Dove si giocano gli US Open di tennis? A New York negli impianti di Flushing Meadows Su quale superficie si giocano gli US Open? Sul cemento. In particolare su un materiale che si chiama Laykold Agli US Open chi è favorito? La superficie si addice ai tennisti d'attacco che prediligono il serve and volley Chi ha vinto l'ultima edizione degli US Open? Daniil Medvedev

