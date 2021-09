Tennis, Leylah Fernandez: "Non penso la mia vita cambierà"

La finalista dello US Open 2021, Leylah Fernandez, pensa già al futuro.

La canadese, che ha partecipato al Met Gala, ha parlato anche degli obiettivi futuri.

“Non credo che la mia vita cambierà così tanto. Come ho detto, sono molto fortunata ad avere un grande team a supporto e una grande famiglia che mi aiuta a tenere i piedi per terra. Dopo tutte quelle vittorie, la sconfitta di oggi fa decisamente male, ma mi farà venire voglia di allenarmi ancora di più e di affrontare ogni torneo con la stessa fame con cui ho affrontato questo”.

E sul match: “Ho fatto troppi errori nei momenti chiave del match e lei ne ha approfittato. Sono delusa, penso che questa sconfitta me la porterò dentro per un po’. Penso mi darà la motivazione per fare meglio in allenamento. Emma ha giocato un grande torneo, quindi congratulazioni a lei e al suo team“.

OMNISPORT | 15-09-2021 11:47