US Open, Emma Raducanu vince lo Slam di New York: sconfitta la Fernandez in 2 set

Con il punteggio di 6-4 6-3, Emma Raducanu sconfigge in finale la canadese Leylah Fernandez e compie un autentico capolavolo. A 18 anni, la Raducanu trionfa a New York partendo dalle qualificazioni e non concedendo nemmeno un singolo parziale alle avversarie, con 20 set vinti su 20 giocati. Un vero spettacolo.

Dopo gli ottavi di finale di Wimbledon, ecco il primo successo in un Major per la tennista britannica di origii rumene e cinesi. Una piccola-grande rivincita per la Gran Bretagna, che vince questa finale tra “teen” e torna al successo in un major dalla vittoria a Wimbledon nel 1977 di Virginia Wade, campionessa nella Grande Mela nel 1968. Una finale così giovane non si vedeva, tra l’altro, dal 1999, dal duello tra Martina Hingis e Serena Williams, quando le finaliste di oggi non erano nemmeno nate.

OMNISPORT | 12-09-2021 00:22