Diretta Live Paolini-Svitolina Roland Garros Ottavi di finale: Jasmine mette nel mirino i quarti

Buonissimo il percorso fin qui per Paolini. L’atleta azzurra dopo le prime difficoltà riscontrate al debutto contro Yuan (match vinto in tre set), ha spazzato via sul percorso Tomljanovic e Starodubtseva, prima di approdare agli ottavi di finale contro Svitolina (già affrontata in questo 2025 agli Australian Open).

1° Turno: Paolini -Yuan 2-1 (6-1, 4-6, 6-3)

-Yuan 2-1 (6-1, 4-6, 6-3) 2° Turno: Paolini -Tomljanovic (6-3, 6-3)

-Tomljanovic (6-3, 6-3) 3°Turno: Paolini-Starodubtseva 2-0 (6-4, 6-1)