La gioia incontenibile del doppio rosa più bello e vincente della storia del tennis italiano

Festa grande al Foro Italico per Jasmine Paolini e Sara Errani, protagoniste di una storica doppietta al WTA di Roma. Dopo la vittoria in singolare di Paolini e il successo nel doppio insieme a Errani, le due tenniste italiane si sono tuffate in piscina con i rispettivi team.