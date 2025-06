Sinner e il gesto misterioso dopo la vittoria: a chi era rivolto e il significato. Reazione dopo il ko con Alcaraz

Ad Halle Sinner si sente come a casa: torna alla vittoria e mostra una nuova misteriosa esultanza diretta al fisioterapista, mentre l'omofonia con Hanfmann manda in confusione il pubblico

Dopo la cocente sconfitta in finale al Roland Garros contro Carlos Alcaraz e l’eliminazione al debutto nel tabellone di doppio con Lorenzo Sonego, Jannik Sinner è tornato ad assaporare il gusto della vittoria battendo all’esordio in singolare all’ATP 500 di Halle, Yannick Hanfmann, esibendosi poi in una nuova esultanza nei confronti del proprio angolo.

La misteriosa esultanza di Sinner

Come evidenziato da Jannik Sinner, la finale al Roland Garros è stata con ogni probabilità la sua miglior prestazione di sempre sulla terra rossa. Ciò non toglie però il profondo dispiacere per essersi visto sfuggire il titolo dopo essersi procurato tre match point, ma alla fine il n°1 al mondo ha anche la grande abilità di sapersi mettere le delusione alle spalle e ripartire.

E quale miglior modo per farlo se non tornare alla vittoria. Se Jannik ad Halle è infatti apparso da subito sereno e sorridente nonostante i pochi giorni passati da quella finale, certamente lo sarà ancor di più ora che ha ritrovato la vittoria (non che fosse proprio un ricordo lontano per lui…) battendo Yannick Hanfmann all’esordio in singolare sull’erba.

Che la sconfitta contro Carlos Alcaraz non abbia lasciato una cicatrice troppo profonda nell’animo di Sinner lo si capisce anche dalla nuova esultanza esibita dal n°1 al mondo, che dopo aver concretizzato il match point e ringraziato il pubblico si è girato verso il proprio fisioterapista Ulises Badio schioccando le dita, simulando di mettere il sale, o forse per fare il gesto dei soldi come per indicare una scommessa da lui vinta contro il componente del proprio team.

Jannik e Yannick, problemi di omofonia per il pubblico

Durante il match c’è stato anche spazio per un simpatico siparietto con il pubblico protagonista causato dall’omofonia tra Jannik e… Yannick. Poco dopo l’inizio del match, uno spettatore ha voluto incitare in tedesco il giocatore di casa, accorgendosi solamente in un secondo momento però che il suo “Forza Yannick!” poteva essere benissimo frainteso, ritrovandosi così costretto a puntualizzare a chi era indirizzato il suo coro “Intendevo Yannick Hanfmann” e scatenando le risate dello stadio.

Le parole di Sinner dopo la vittoria

Subito dopo la partita Sinner ha commentato il successo, dicendosi soddisfatto della prestazione, soprattutto trattandosi della prima in singolare sull’erba in questa stagione: “Molto felice. Perché non sai mai cosa sta succedendo. È un ottimo giocatore da fondo campo. Un ottimo servizio. Brekkarlo è molto difficile su questa superficie. Sono molto contento di come ho gestito la situazione. Il primo set si sarebbe potuto concludere al tie-break. Sono molto contento della prestazione. I primi incontri non sono mai facili sull’erba. Anche il secondo e il terzo. Quindi vediamo cosa succederà al prossimo turno. Sono molto contento. Penso che domani avrò un giorno di riposo, il che è positivo, perché il corpo si sente diverso su questa superficie. Vediamo come reagirò. No. Ci vuole tempo. Non puoi allenarti per la partita vera e propria, quindi sono contento di avere almeno un altro incontro prima di Wimbledon, il che per me è molto importante. Poi vedremo”.