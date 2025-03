Tortu, la Fidal mette da parte la spy-story con Jacobs e rilancia la staffetta. Fabbri zittisce gli haters dopo Nanchino

La squadra italiane delle staffette si ritrova per il raduno a Roma con lo sprinter milanese che sarà tra i presenti. Non ci sarà invece Jacobs. Il lanciatore italiano molto deluso dopo i Mondiali

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’Italia dell’atletica riparte dalle staffetta. Si sono appena conclusi i Mondiali indoor di Nanchino ma sembra non esserci tempo per riposare visto che la stagione all’aperto già bussa alle porte e gli azzurri vogliono farsi trovare nelle migliori condizioni possibili.

Il raduno della velocità a Roma

La Fidal ha comunicato oggi gli atleti che parteciperanno al raduno dedicato alla velocità da lunedì 31 marzo a sabato 5 aprile e che si terrà allo stadio Paolo Rosi di Roma. Sono stati convocati gli azzurri e le azzurre che devono lavorare sulle staffetta 4×100 e 4×400, 37 atleti gli atleti che saranno impegnati per preparare le competizioni a squadra con il primo obiettivo rappresentato dalle World Relays di Guangzhou, appuntamento particolarmente importante perché dà la qualificazione ai Mondiali di settembre a Tokyo. 14 i posti da assegnare in Cina più altri due che verranno decisi dal ranking mondiale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’Italia della velocità soprattutto nella 4×100 può contare su una competizione come mai in passato e accanto alle certezze rappresentata da Tortu, Patta, Melluzzo e Desalu ci sono anche i nomi nuovi di Baffour e Bandaogo. Non parteciperanno al raduno invece i due “americani” Marcell Jacobs e Chituru Ali.

Il ritorno in pista di Tortu

Per Filippo Tortu si tratta di un vero e proprio ritorno in pista dopo una lunga pausa. Lo sprinter italiano non ha di fatto preso parte alla stagione al chiuso e ora comincia a scaldare i motori in vista dell’inverno. Nonostante la spy-story che lo ha visto coinvolto (suo malgrado) con Marcell Jacobs, la Federazione ha scelto la strada del buon senso e ha deciso di continuare a lavorare come sempre fatto in passato. Tortu dal canto suo ha professato la sua innocenza nella vicenda e non vede l’ora di mettersela definitivamente alle spalle.

Fabbri zittisce gli hater

Prima la delusione agli Europei, poi per certi versi quella ancora più cocente ai Mondiali di Nanchino: il 2025 sta mettendo a dura prova Leonardo Fabbri. Il lanciatore azzurro è considerato uno dei migliori al mondo ma nelle grand occasioni continua a fare troppa fatica e a sprecare occasioni. In Cina è arrivato un quarto posto che fa male anche perché lo ha visto ancora una volta al di sotto dei suoi standard. E sui social il toscano che ha postato anche alcune immagini che lo ritraevano in lacrime dopo la gara ha voluto lanciare un messaggio anche a chi lo critica: “Grazie a chi mi vuole bene a prescindere da quanto lancio lontano una palla di ferro”.