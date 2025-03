Tortu, prima apparizione “pubblica” dopo lo scandalo spionaggio con Jacobs ma c’è qualcosa che non va

Lo sprinter torna a pubblicare sui social ma sceglie di disattivare i commenti, dopo la spy-story che lo ha visto coinvolto con Jacobs qualcosa sembra cambiato: condizionerà anche la staffetta

Filippo Tortu lancia la sua stagione 2025 ma lo fa senza quell’entusiasmo che ha sempre caratterizzato il suo modo di comunicare. Lo sprinter azzurro, oro alle Olimpiadi di Tokyo con la staffetta italiana 4×100, sembra aver risentito del caso di cronaca che vede coinvolto il fratello Giacomo. E in attesa del suo debutto in pista lancia qualche timido segnale sui social che però non fuga i dubbi sulle prossime uscite della squadra azzurra di velocità e sui rapporti che ci saranno all’interno.

Il post di Tortu ma i commenti sono disattivati

Chi conosce Filippo Tortu sa bene quanto lo sprinter azzurro ami i social e interagire con i suoi follower. Il lombardo è un atleta che non si è mai tirato indietro da un’intervista o da una partecipazione a un podcast, sempre con uno spirito divertito e divertente. Appassionato di musica e di cinema, Filippo vive i suoi hobby con grande entusiasmo spesso condividendoli anche sui i social.

Da quando però è scoppiata la vicenda “spionaggio”, Filippo ha deciso di allontanarsi anche dal mondo social. Oggi la prima eccezione con la pubblicazione di una foto e la didascalia “2025 season”. Ma i commenti al post, a differenza di quelli del passato, sono disattivati. La sensazione è che la vicenda nella quale si trova coinvolto abbia avuto un impatto molto importante, e non proprio positivo.

La difesa di Filippo

Uno scarno comunicato poi la scelta del silenzio, la vicenda spionaggio che ha riguardato Marcell Jacobs ha senza dubbio avuto un effetto molto forte su Filippo Tortu. Le uniche parole che ha rilasciato sul caso sono state in risposta a un articolo de Il Fatto Quotidiano e risalenti allo scorso 13 febbraio: “Filippo Tortu dichiara di aver appreso la notizia dagli organi di informazione. Confida che i fatti siano chiariti al più presto e che il suo nome non sia associato a eventi di cui è totalmente estraneo”.

Da quel momento almeno in via ufficiale non è arrivata più nessuna dichiarazione sul caso che ovviamente è anche faccenda di natura penale e quindi particolarmente delicata, sono arrivate solo delle indiscrezioni sui contatti diretti tra lui e Jacobs.

La presenza a Seregno con Pellegrini

Dopo questa breve comparsata social, Filippo Tortu farà una vera e propria apparizione pubblica il prossimo 9 aprile quando sarà ospite di Seregno nell’ambito dell’evento di Città europeo dello sport 2025. La presenza del velocista azzurro arriverà a distanza di una settimana da quella della campionessa di nuoto Federica Pellegrini. E chissà se quella sarà anche l’occasione per parlare della vicenda che lo ha visto coinvolto.