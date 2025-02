Tapiro d'Oro a Tortu per la vicenda di spionaggio su Jacobs. La reazione del campione olimpico

Valerio Staffelli raggiunge Filippo Tortu dopo l'allenamento stuzzicandolo sul fratello inserito nel registro degli indagati per la vicenda di spionaggio. Il 26enne milanese sta però al gioco e risponde con una battuta.

L’uomo dei tapiri, Valerio Staffelli, ne ha consegnato uno anche al velocista Filippo Tortu. Motivo del “premio” l’inserimento nel registro degli indagati del fratello Giacomo che si sarebbe reso protagonista di spionaggio nei confronti del collega e rivale di Tortu, Marcell Jacobs. Ironica, comunque, la reazione dello sportivo che ha accettato di buon grado prestandosi al gioco.

Tapiro consegnato a Tortu

Filippo Tortu non ha particolare bisogno di presentazioni. Campione olimpico a Tokyo nei 100 metri, ha anche avuto modo di affiancare Marcell Jacobs nella staffetta sempre nella manifestazione asiatica riuscendo a vincere anche lì. E proprio a tema Jacob è il Tapiro d’Oro che gli ha consegnato Valerio Staffelli per conto del programma satirico “Striscia La Notizia” in onda nel preserale tutti i giorni su Canale 5.

Il motivo del “premio” consegnato all’atleta

Ma cosa ha combinato Tortu per ricevere l’ironico premio? Nulla, personalmente. C’entra il fratello però che è indagato di spionaggio nei confronti di Marcell Jacobs che di Filippo Tortu sarebbe anche amico oltre che collega. Giacomo Tortu avrebbe tentato di reperire informazioni sui risultati degli esami del sangue dell’ex lunghista ricercando una possibilità di doping. Non ha perso tempo Staffelli che ha raggiunto l’atleta milanese a Giussano (Monza Brianza) beccandolo al termine dell’allenamento.

La reazione del campione olimpico

Filippo Tortu non si è mostrato infastidito dalla presenza dell’inviato di Striscia né del premio ricevuto. Staffelli gli ha consigliato di portare il tapiro con sé nelle prossime gare tranquillizzandolo: “Non è doping“. Simpatica la replica dell’atleta: “Però non sta in valigia, preferisco metterlo davanti al letto così lo vedo“.

Nessuna parola, invece, sul caso spionaggio anche se la battuta del personaggio televisivo che lo ha etichettato come rosicone non spegne certamente la vicenda. Clima disteso anche con il padre del ragazzo che ammette di “essere caduto dalla sedia” nell’apprendere la notizia.