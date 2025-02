Dossieraggio, il fratello di Tortu voleva le analisi di Jacobs: la rivelazione che rischia di far esplodere la staffetta

Il racconto dell’ex poliziotto Carmine Gallo riporta a galla la rivalità tra i due velocisti azzurri dopo l’esplosione di Marcell nel 2021 (anno dell’oro olimpico): i sospetti sul doping e i rischi per l’Italia dell’atletica

La speranza della velocità italiana per anni è sempre stata Filippo Tortu. E’ stato lui il primo italiano a rompere il muro dei 10 secondi netti, una barriera sacra nel mondo dell’atletica. Poi nel 2021 arriva un fulmine a ciel sereno con Marcell Jacobs che messe da parte le velleità nel salto in lungo, conquista quello della velocità fino all’oro olimpico a Tokyo 2020 (anche se siamo nell’estate dell’anno dopo). Una rivalità che sembrava sopita e forse anche sepolta che ora rischia di esplodere all’interno del gruppo Italia.

Le rivelazioni sul caso dossieraggio

A riportare a galla dei retroscena e dei dissapori che sembravano ormai sepolti è l’indagine sul caso dossierraggio che riguarda la società Equalize. Il Fatto Quotidiano ha riportato alla luce le parole dell’ex poliziotto Carmine Gallo, indagato nell’inchiesta. La vicenda risale a un periodo tra il 2020 e il 2021. Stando a quanto scrive il quotidiano, il fratello di Filippo Tortu, Giacomo, si presenta negli uffici di Equalize per poter accedere ai certificati del sangue di Marcell Jacobs che secondo lui sarebbero positivi e per questo occultati. Ma la richiesta di Giacomo Tortu non si fermerebbe qui, vuole anche le telefonate e le chat tra Jacobs e il suo entourage.

La richiesta per quelle chat illegali è di 10mila euro, la età vengono pagate subito, il resto a lavoro completato. Secondo gli inquirenti però la chiavetta USB ricevuta da Tortu è vuota.

La difesa di Tortu

Filippo Tortu non ha ancora voluto commentare l’accaduto limitandosi a rispondere al Fatto Quotidiano sostenendo di non sapere nulla di questa storia e di escludere qualsiasi ruolo nella vicenda da parte del fratello Giacomo, che invece potrebbe rispondere solo in un secondo momento alle rivelazioni fatte da Gallo e riportate dal giornale.

La rivalità che rischia di far esplodere la staffetta

Di una rivalità tra Tortu e Jacobs nel mondo dell’atletica si è parlato a lungo. Non è un segreto che i due si guardassero con un po’ di sospetto reciproco prima delle Olimpiadi di Tokyo andate in scena nel 2021. Tortu vedeva il ruolo di leader del mondo della velocità italiana scivolargli dalle mani, con i 100 metri che gli stavano regalando poche soddisfazioni (li abbandonerà di fatto dopo i Giochi giapponesi), dall’altra parte il nuovo che avanza Marcell Jacobs. Lo sprinter con passaporto statunitense e una buona dose di “swag” fa saltare il banco alle Olimpiadi con un oro che resterà per sempre nella storia dello sport italiano.

La rivalità sembra esplodere ma qualche giorno dopo succede qualcosa di inatteso. L’Italia si presenta alla finale della staffetta 4×100 maschile con la speranza di una medaglia: Patta, Desalu, Jacobs e Tortu però fanno qualcosa di incredibile e conquistano la medaglia d’oro. La rivalità tra in due sprinter azzurri sembra possa essere seppellita ai piedi del mondo Olimpo ma ora le rivelazioni del Fatto rischiano di mettere di nuovo a rischio il futuro della staffetta azzurra.