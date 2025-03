Jacobs, niente Miami: ko per un fastidio muscolare "ma nulla di grave". Zaynab Dosso velocissima ai mondiali

Salta il debutto outdoor a Miami di Marcell Jacobs: un risentimento nell'ultimo training gli consiglia di fermarsi. "Nulla di grave, ci vediamo in Cina ad aprile".

Non c’è da allarmarsi troppo, ma certo Marcell Jacobs avrebbe preferito evitare un altro intoppo in questo lungo inverno non troppo esaltante per lui: un piccolo risentimento muscolare gli impedirà di partecipare all’appuntamento programmato a Miami, dove avrebbe fatto il suo esordio stagionale outdoor, tornando a correre nei 200 (dopo 7 anni) e cimentandosi anche con alcuni compagni di allenamento nella 4×100. Proposito rinviato e tanti saluti a fine aprile, quando ufficialmente la stagione all’aperto di Jacobs prenderà il via nelle tappe asiatiche di Diamond League.

Marcell spiega: “Solo un fastidio, ci vediamo in Cina”

L’olimpionico di Tokyo 2020 ha spiegato in una story su Instagram di non essersi voluto prendere troppi rischi dopo il fastidio accusato venerdì nell’ultimo allenamento prima del trasferimento a Miami (si allena da un anno e mezzo a Jacksonville, in Florida). “Ero pronto e carico per correre a Miami la 4×100 con i miei compagni di squadra di Jacksonville e poi i 200”. ha scritto lo sprinter di Desenzano. “Un primo assaggio di outdoor, non vedevo l’ora. E invece… Guardate cos’è successo. Fermato da un piccolo stop che mi tiene lontano dai blocchi. Nulla di grave, ma niente gara e dritto agli accertamenti”.

Messaggio comunque rassicurante anche per i tanti sostenitori che subito lo hanno rincuorato: “Io però non mollo. So cosa voglio, so cosa amo, e so che emozioni voglio darvi”. Dopo aver saltato gli Europei di Apeldoorn, inizialmente programmati come obiettivo principale della stagione indoor, Jacobs ha preferito spostare già il mirino verso le tappe di Diamond League in programma in Cina a fine aprile, dove correrà nei 100 metri a Xiamen (il 26 aprile) e a Keqiao (il 3 maggio).

Niente 200: Jacobs di nuovo sulla distanza doppia dopo 7 anni?

La particolarità della presenza di Marcell a Miami era legata proprio alla possibilità di rivederlo all’opera sulla distanza dei 200 metri, da dove mancava addirittura dal maggio del 2018, quando a Campi Bisenzio corse 20”61 (suo primato personale). Sarebbe stato un test utile per valutare alcune situazioni riferite soprattutto allo start e alla velocità in curva, anche per variare un po’ la propria preparazione in vista dei prossimi appuntamenti.

Dopo aver fatto malino a Boston e aver rinunciato alla tappa di New York dello scorso 8 febbraio, Jacobs ha subito deciso di puntare dritto alla stagione all’aperto, ma il problema riscontrato in allenamento lo ha costretto ad alzare bandiera bianca a 24 ore dal debutto.

Sul web girano alcuni video del momento in cui l’italiano avverte il fastidio e decide di fermarsi. Nulla però di cui preoccuparsi eccessivamente, a sentire il diretto interessato, col mirino già spostato sulle tappe cinesi di Diamond League.

Dosso subito velocissima: a Nanchino punta all’oro mondiale

In Cina peraltro in queste ore si stanno svolgendo i mondiali indoor, che vedono impegnata tra le altre Zaynab Dosso: la neo campionessa europea dei 60 metri ha subito stupito nelle batterie di qualificazione della stessa distanza, facendo segnare un ottimo 7”09 nella sua batteria (è il miglior crono di tutta la compagnia, unica a scendere sotto i 7”10).

Alle 13,15 italiane è in programma la semifinale, un’ora più tardi la Dosso si giocherà presumibilmente una medaglia contro la polacca Swoboda (7”16 in batteria), la cinese Xiaojing (7”17) e la neozelandese Zobbs (7”18), mentre la svizzera Kambundji è sembrata un po’ più imballata (7”21). “Volevo cominciare con una corsa agile”, ha spiegato Zaynab, bronzo lo scorso anno a Glasgow sulla stessa distanza. “Di solito la mattina faccio molta fatica e se mi metto in moto già in batteria diventa tutto più facile.

Da Apeldoorn è stato tutto in salita, sono tornata con un dolore al piede, infatti devo ringraziare lo staff medico federale perché ha fatto di tutto per farmi scendere in pista oggi. Non era scontato. Ora torno a dormire… mangio, mi riposo, resetto tutto, perché la semifinale è un’altra gara”.

Buon debutto anche per Lorenzo Simonelli nei 60 ostacoli, dove con 7”61 ha vinto la propria batteria col quarto tempo complessivo delle serie e ora punta sulle semifinali (ore 12,20). Solo settime Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo nell’asta femminile in una gara segnata da ripetute interruzioni.