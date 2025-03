Europei, Fabbri e il flop dell’Italia del peso: il giallo della notte difficile, il toscano non trattiene le lacrime

Fabbri e Weir arrivavano agli Europei di Apeldoorn con il sogno di una doppietta ma è andato tutto storto. Ora le parole del compagno di squadra Ponzio gettano nuova luce su quello che è successo

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La seconda bruciante delusione nel giro di pochi mesi: lo sport è fatto di momenti di grandissima felicità che si scontrano con dei colpi da ko. Ne sa qualcosa Leonardo Fabbri che agli Europei di Apeldoorn ha ricevuto il secondo colpo durissimo nel giro di pochi mesi. E ora dovrà trovare la forza di reagire ancora una volta.

Fabbri: la seconda delusione dopo Parigi

Alle Olimpiadi di Parigi, Leonardo Fabbri arrivava con un’enorme possibilità di podio. La sua stagione era stata strabiliante per continuità di rendimento ma anche per picchi di risultati. Una serie lunghissima di gare con lanci sopra i 22 metri che lo hanno messo nella lista degli atleti favoriti a una medaglia. Invece nella finale qualcosa è andato storto, complice anche una pioggia maledetta, e per lui è arrivata una delusione con cui fare i conti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A distanza di pochi mesi una situazione che si ripete. Il palcoscenico degli Europei indoor di Apeldoorn è sicuramente meno prestigioso ma una medaglia è pur sempre una medaglia. Ma in Olanda arriva un’altra delusione con l’azzurro che non c’entra neanche la qualificazione alla finale.

La “notte difficile” prima della gara

La delusione però non è stata solo di Leonardo Fabbri ma anche di Zane Weir. I due nelle prime gare della stagione hanno letteralmente dominato la scena centrando doppiette a ripetizione e gareggiando su standard altissimi. Anche per il pesista di origini sudafricane una gara deludente con l’ultimo posto in finale. E per l’Italia arrivano due medaglie sfumate.

A distanza di un giorno è il momento delle analisi e si alimenta un giallo intorno alla notte vissuta dagli azzurri tra sabato e domenica. Fabbri ha rivelato: “Ho avuto un problema ma preferisco non parlarne”. Ma ad alimentare il caso è stato il terzo azzurro Nick Ponzio che ha parlato di “notte molto difficile”.

Le lacrime di Fabbri e la chance Nanchino

Leonardo Fabbri non ha nascosto la sua delusione, sui social il pesista azzurro punto di riferimento del movimento italiano ha postato una foto che racconta alla perfezione il suo stato d’animo dopo la gara di qualificazione. Il toscano non ha nascosto le lacrime e il disappunto: “Fa male, si riparte da qui”.

E sul caso neanche il dt La Torre ha fornito altri chiarimenti: “E’ andato tutto storto prima della gara. C’è un problema che Fabbri si sta trascinando da tempo. Non è stato bene nella notte, era senza energie. E condividendo la stanza con Weir credo abbia innescato un mood non positivo. Ma entrambi ci faranno vedere ben altre misure ai Mondiali di Nanchino”.