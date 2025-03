“Tamberi è fuori dai giochi”, Daniel Kosonen manda in pensione Gimbo: e arriva la replica su Instagram

L’assenza dalle scene di Gianmarco Tamberi sembra aver mandato in confusione i suoi avversari con il saltatore finlandese pronto a dare l’assalto al trono ma il marchigiano c’è ancora

“Tamberi is gone”, è uno dei passaggi dell’intervista che il finlandese Daniel Kosonen ha concesso ai media del suo paese. Il saltatore finlandese è impegnato agli Europei Indoor di atletica ad Apeldoorn ma a quanto pare non sembra correttamente informato sulle prossime mosse di tutti i suoi avversari, a cominciare da Gimbo.

Le ambizioni di Kosonen

Gli Europei di atleti indoor sono in corso ad Apeldoorn in Olanda con Daniel Kosonen che è uno degli atleti candidati alla vittoria del titolo nel salto in alto. Il 24enne non si nasconde nel corso di un’intervista ad Aamulehti.fi e rivela le sue speranze di oro: “Non mi interessano le posizioni che vanno dal secondo all’ottavo posto, questo è evidente”. Le qualifiche non sono esattamente andate come previsto con il finlandese che ha faticato trovare il ritmo giusto e ha centrato la qualificazione alla finale solo negli ultimi salti.

“Tamberi se ne è andato”

Ambizioni di alto livello per Kosonen che a livello giovanile veniva indicato come uno dei talenti emergenti, e che invece anche per qualche problema di natura psicologica ha cominciato a far fatica. Ma nel corso dell’intervista arriva anche un passaggio che arriva all’orecchio di Gianmarco Tamberi: “Non ho alcuna intenzione di essere umile, non lo sono mai stato e non comincerò a esserlo adesso. Tamberi è andato via, quindi in questo momento è tutto aperto”. Un complimento per il ruolo che Gimbo ha avuto nel corso degli ultimi anni nel mondo del salto in alto, se non fosse per un particolare. Tamberi non c’è ad Apeldoorn ma la sua carriera non è ancora conclusa.

La replica di Gimbo

Le parole di Kosonen dalla Finlandia sono in qualche modo arrivate all’orecchio di Gianmarco Tamburi che su Instagram ha pubblicato una storia nella quale cita l’intervista di Kosonen e poi su google translate cerca “Tamberi is gone”, con il risultato “Tamberi è sparito”. Poi nella storia si palesa proprio Gimbo che conferma ancora una volta il suo modo sempre ironico nell’affrontare le cose. A parziale discolpa del finlandese Kosonen c’è da dire che Gimbo di fatto non è ancora andato in pedana nel corso di questa stagione, ha deciso di saltare gli Europei in Olanda, così come non sarà presente ai Mondiali al coperto. L’obiettivo è quello di arrivare nelle migliori condizioni possibili ai Mondiali di Tokyo.