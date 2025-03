Europei Apeldoorn, Diaz salta nell’oro con Dallavalle di bronzo: il triplo azzurro da sogno aspettando Iapichino

La terza giornata degli Europei indoor porta in dote la prima medaglia d’oro per l’Italia con il successo di Andy Diaz nel triplo, terzo Dallavalle. Ma la giornata azzurra non è ancora conclusa

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La prima medaglia d’oro, l’Italia piazza la zampata nella terza giornata degli Europei di atletica indoor in corso ad Apeldoorn in Olanda. La firma è quella di Andy Diaz, che dopo il prestigioso podio alle Olimpiadi di Parigi, sale sul podio per la seconda volta con la maglia della nazionale azzurra. Oro nel triplo con il compagno di squadra Andrea Dallavalle che conquista il bronzo.

Diaz decolla sull’oro, Dellavalle è di bronzo

Doveva essere una gara dalle forte tinte azzurre e così è stato. La gara di salto triplo agli Europei di Apeldoorn conferma le ambizioni azzurre con Andy Diaz che si conferma tra i leader a livello mondiale conquistando la medaglia d’oro, mentre Dallavalle si mette alle spalle un periodo molto negativo conquistando una medaglia di bronzo. Tra di loro si piazza il tedesco Hess che dopo un bellissimo salto di apertura a 17.43 non è riuscito a migliorararsi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Andy Diaz conferma di essere uno dei migliori al mondo e lo dimostra con una misura di primissimo livello: il 17.71 vale il miglior risultato dell’anno e la conferma che anche in ottica Mondiali di Tokyo sarà uno dei grandi favoriti.

La soddisfazione di Diaz, la rinascita di Dallavalle

Grande convinzione nella parole di Andy Diaz che sin dal bronzo di Parigi non ha mai nascosto le sue grandi ambizioni: “E’ stata una gara divertente ma difficile. Faccio sempre innervosire Fabrizio (Donato, il suo allenatore), ho aggiustato la rincorsa e anche la mia ansia ed è arrivato il salto giusto per conquistare la medaglia d’oro. Il titolo? Io sono qui”.

Emozioni e soddisfazione per Andrea Dallavalle: “Sono molto emozionato, sono stati due anni veramente tosti. Fino a sei mesi fa non mi voleva neanche mia madre – dice scherzando – ora sono bronzo europeo. Potevo anche fare qualcosa di più, ma per essere marzo e la seconda gara dell’anno sono molto soddisfatto”.

Azzurri fuori dalla finale dei 60 metri

Niente da fare per i velocisti azzurri con Baffour e Ceccarelli che non riescono a centrare la qualificazione nei 60 metri. Il 22enne di Genzano di Roma non riesce a trovare la stessa partenza del mattino ma chiude con un 6”67 che dimostra comunque la sua grande crescita nel corso degli ultimi mesi. Niente finale anche per il campione europeo uscente Samuele Ceccarelli che sembra un lontano parente dell’azzurro che ha battuto anche Jacobs. Soltanto sesto nella sua batteria con un 6”68 lontano dai suoi migliori tempi.