Andy Diaz, il bronzo alle Olimpiadi non basta più: "Voglio il record del mondo, non è impossibile"

Il campione italo-cubano di salto triplo non si pone limiti: "Il terzo posto ai Giochi di Parigi mi sta stretto, l'anno prossimo voglio prendermi la rivincita".

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Qualcuno magari potrebbe prenderla per spavalderia. E invece lo chiariamo subito: la naturalezza con cui Andy Diaz ha affermato di puntare al record del mondo di salto triplo ci piace. Ci piace assai. Il campione di origine cubana, medaglia di bronzo – con diversi rimpianti – agli ultimi Giochi olimpici di Parigi non ha nascosto di avere grandi aspettative per la prossima stagione. Nel 2025 punterà a salire nuovamente sul podio di una grandissima competizione (i Mondiali di Tokyo) e, soprattutto, a ritoccare il primato mondiale.

Andy Diaz: stagione condizionata dalla pubalgia

Diaz è stato ospite di Sprint 2U, programma in onda sul canale Youtube di OA Sport affidato alla conduzione di Fernando Savarese. “Ho avuto una stagione un po’ difficile, dovuta a una pubalgia, che all’inizio non pensavamo potesse complicarci il lavoro e invece poi si è allungata nel tempo, non potendo gareggiare in tutte le tappe della Diamond League”, ha spiegato. “A Parigi ero comunque pronto sia per la qualifica sia per la finale”.

Il bronzo olimpico nel salto triplo e i rimpianti

La medaglia di bronzo ha fatto felici tutti. Tranne forse lo stesso Diaz, che si aspettava qualcosina di meglio. “In finale ero un po’ a corto di gare e mi è mancata anche un po’ di scioltezza. In qualifica, dove ho rischiato tanto e mi sono qualificato al pelo, ero nervoso perché era anche la prima gara che facevo per l’Italia. Alla fine comunque è andato tutto bene e sono contento”. Tutto bene, ma non benissimo: “Ho ancora un po’ il sapore amaro, perché sapevo cosa potevo dare e quale risultato ottenere. Alla fine ho preso la medaglia, ma veramente penso che potevo viverla meglio”.

La promessa di Diaz: “Record, mancano pochi centimetri”

Nel 2025 l’obiettivo di Diaz è….vincere tutto. “Voglio la mia rivincita. Voglio solo vincere”. Magari col record mondiale: “Non è impossibile. È più vicino di quello che uno possa pensare. L’obiettivo è sempre vincere, ma provare a fare il record del mondo sarebbe il massimo. Ormai l’ho dichiarato e lo voglio fare. Sto lavorando tanto per raggiungere quei centimetri che mi mancano per raggiungere quel record. Sono molto fiducioso”.