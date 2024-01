Michael Schumacher: chi è Laila Hasanovic, la fidanzata di Mick che ha avuto l'ok da Corinna per vedere Schumi

Laila Hasanovic, la modella danese e fidanzata del figlio di Michael, Mick Schumacher, ha ottenuto il permesso di visitare l'ex campione di F1 Michael Schumacher nella villa dove si trova in convalescenza dopo l'incidente di Meribel di 10 anni fa

10-01-2024 11:04

Jean Todt, Luca Badoer, Sabine Khem e pochi altri se non nessuno. A questo ristrettissimo elenco di persone che possono accedere a casa Schumacher, nella reggia di Gland in Svizzera, per visitare Michael, si è aggiunta di recente un’altra persone. Lei si chiama Laila Hasanovic, giovanissima danese, segni particolari bellissima tanto da essere una modella, ma soprattutto fidanzata di Mick Schumacher, figlio del kaiser tedesco.

Avrebbe ottenuto il “sì” da Corinna e da Gina Maria, l’altra figlia del 7 volte campione del mondo, per fare visita a Michael Schumacher quando si trova in compagnia del fidanzato e nelle varie riunioni di famiglia.

Il sette volte campione del mondo di Formula 1, Michael Schumacher, in convalescenza cronica da dieci anni in seguito all’incidente sugli sci sulle nevi di Meribile del 29 dicembre 2013, ha visto recentemente allargarsi il ristretto novero delle persone che possono fargli visita avendo così accesso alla villa a Gland in Svizzera dove Schumi è oggetto di cure e riabilitazione continua sotto l’attento e protettivo sguardo di sua moglie Corinna.

Laila Hasanovic, la modella danese e fidanzata del figlio di Michael, Mick Schumacher, ha ottenuto il permesso di visitare l’ex campione di F1. La famiglia di Michael, inclusa la moglie Corinna e la figlia Gina, che sposerà a breve il suo fidanzato Iain Bethke, hanno espresso la loro fiducia in Laila, che fa parte della vita di Mick da un anno circa, forse anche di più.

Chi è Laila Hasanovic, la fidanzata di Mick Schumacher

Laila è originaria della Danimarca ed è una modella. Hasanovic ha frequentato la Svendborg Gymnasium School e ha anche origini bosniache. Voleva dedicarsi al giornalismo e ha scelto l’inglese e gli studi sociali come materie principali. In passato è stata finalista di Miss Universo 2019.

Su Instagram conta qualcosa come quasi 300.000 follower anche se la notorietà di questi ultimi mesi al fianco di Mick Schumacher le sta dando una ulteriore spinta. Ha un canale YouTube separato con oltre 20.000 iscritti in cui carica vlog di viaggio, bellezza e altri argomenti oltre al suo lavoro di modella.

Seppur conosce e frequenta Mick Schumacher da oltre un anno, i due hanno ufficializzato la loro relazione la scorsa estate pubblicando alcune foto insieme sui social.

Mick Schumacher: 2024 nel Wec sognando il ritorno in F1

Il figlio del grande Michael Schumacher, Mick tornerà finalmente a gareggiare a tempo pieno nel 2024 ma non in Formula 1. Il 24enne pilota tedesco è stato infatti ingaggiato dal team francese Alpine per la stagione 2024 del WEC, il campionato endurance dove si corre la 24 ore di LeMans.

Lasciato dalla Haas dopo due anni alla fine della stagione 2021, Schumacher ha provato fino all’ultimo a trovare un sedile in Formula 1. Ma senza sbocchi in griglia e avendo già trascorso un anno in disparte come pilota di riserva della Mercedes, e affrontando la prospettiva di un altro anno “fermo” ha optato per il “Piano B”.

