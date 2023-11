F1, Mick Schumacher in Alpine: è ufficiale, correrà il WEC 2024. Nel suo futuro c'è la 24 ore di LeMans

Il figlio del grande Michael Schumacher, Mick tornerà finalmente a gareggiare ma non in Formula 1. Il 24enne pilota tedesco è stato infatti ingaggiato dal team francese Alpine per la stagione 2024 del WEC, il campionato endurance dove si corre la 24 ore di LeMans

22-11-2023 13:12

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

Finalmente il futuro di Mick Schumacher è stato svelato. Il figlio di Michael tornerà in griglia la prossima stagione e lo farà con Alpine. Ma non sarà in Formula 1. Il tedesco correrà nel Campionato Mondiale Endurance, il WEC che sarà il primo per lui in questa categoria al pari della scuderia francese che in F1 è derivazione della Renault.

Lasciato dalla Haas alla fine della stagione 2021, Schumacher ha provato fino all’ultimo a trovare un sedile in Formula 1. Ma senza sbocchi in griglia e avendo già trascorso un anno in disparte come pilota di riserva della Mercedes, e affrontando la prospettiva di un altro anno “fermo” ha optato per il “Piano B”.

Mick Schumacher bocciato in F1: scatta il piano B

Ha atteso che tutto il mosaico fosse completato. Quello della griglia del Mondiale di F1 2024. Mick Schumacher ha dovuto prendere atto che nel circus non c’era posto per un suo ritorno. Nonostante un anno di collaudatore in Mercedes, la spinta qua e là di Toto Wolff e altri mille tentativi, il figlio di Schumi si è visto chiudere diverse porte in faccia. Williams, Alfa Romeo e Aston Martin in tempi diversi hanno deciso alla fin fine di confermare i rispettivi piloti attuali.

Solo AlphaTauri al momento ha un punto interrogativo intorno al volante di Ricciardo che se dovesse andare in Red Bull al posto di Perez, verrà sostituito sicuramente da Liam Lawson. Insomma per Mick Schumacher non c’è posto in F1, almeno nel 2024. Ed è per questo che la soluzione WEC con Alpine è stata la scelta quasi obbligata per restare comunque nel giro e in gara il prossimo anno.

Mick Schumacher correrà con Alpine nel WEC 2024

Chiusa, sbarrata, anche l’ultima porta della F1, per Mick Schumacher è stato davvero il momento di guardarsi intorno. Dopo un anno di apprendistato in Mercedes come terzo pilota e collaudatore, il figlio del Kaiser ha preso seriamente in considerazione l’idea di rientrare nel giro delle auto a ruote coperte.

Schumacher è stato scelto da Alpine e correrà nel Wec la prossima stagione. Il 24enne sarà al volante dell’A424 e parteciperà anche alla 24 Ore di Le Mans. Alpine ha annunciato il nome di Mick insieme agli altri cinque piloti che formeranno i due equipaggi ai nastri di partenza del Mondiale 2024. Si riconfermano i tre piloti francesi Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere e Charles Milesi. A loro si aggiungeranno il francese Paul-Loup Chatin e l’austriaco Ferdinand Habsburg oltre appunto a Mick Schumacher.

Mick Schumacher nel Wec: “Mi mancava gareggiare”

Schumacher ha già avuto modo di provare la A424 negli ultimi test andati in scena a Jerez de la Frontera e nel 2024 correrà da pilota titolare, mantenendo il suo ruolo di pilota di riserva della Mercedes in Formula 1. Parole di gioia per il figlio di Michael che non vedeva l’ora di tornare in pista a gareggiare:

“Un nuovo capitolo sta iniziando per me con Alpine nella categoria Hypercar FIA WEC. La macchina è impressionante e non vedo l’ora di iniziare. Sono cresciuto con le monoposto, quindi guidare un’auto con l’abitacolo chiuso e le ruote coperte è una grande opportunità per affinare le mie capacità di guida. Mi sono mancate moltissimo le gare quest’anno; è quello che amo fare fin da quando ero bambino, e talvolta era difficile guardare gli altri piloti scendere in pista. Le gare di endurance sono una nuova sfida per me e sono sicuro che condivideremo grandi momenti insieme l’anno prossimo con Alpine”

Alpine dà il benvenuto a Mick Schumacher: “Una risorsa”

Alpine rivelerà gli equipaggi specifici per ciascuna vettura e la livrea ufficiale dell’A424 durante l’evento di lancio del 7 febbraio 2024. Bruno Famin, vicepresidente di Alpine Motorsports, accoglie così Mick Schumacher nella nuova squadra in quella che sarà la prima esperienza per Alpine nel Wec:

“In questa fase decisiva per il programma A424, siamo orgogliosi di rivelare i sei piloti che correranno per noi nella categoria Hypercar nel 2024. Mick porterà la sua esperienza maturata ai massimi livelli. Sarò la sua prima incursione nell’Endurance, ma il suo entusiasmo per il progetto e la sua volontà di unirsi a noi sono palpabili. Sono sicuro che sarà una vera risorsa”.

Che novità sul rinnovo di Leclerc e Sainz in Ferrari!