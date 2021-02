Schwazer assolto dal tribunale: "Non ha commesso il fatto"

“Archivazione per non aver commesso il fatto”. Questo è l’ultimo capitolo della vicenda giudiziaria che coinvolge Alex Schwazer: il Tribunale di Bolzano, infatti, ha posto fine pone fine al processo di primo grado per doping in cui l’ex marciatore era imputato. A dare notizia della decisione della giustizia è l’agenzia ANSA.

Il giudice ha accolto la richiesta del pm contestandone la tesi di “opacità” da parte di Iaaf e Wada nelle analisi che portarano alla positività e alla squalifica del marciatore, e rilancia dure accuse contro le due associazioni. Il giudice ritiene “accertato con altro grado di credibilità” che i campioni di urina nel 2016 furono alterati per far risultare l’atleta positivo. seguono aggiornamenti

VIRGILIO SPORT | 18-02-2021 15:13