Juventus, la visita da Trump è surreale: i bianconeri fanno da sfondo alle parole su Israele e Iran. La scelta di Elkann è un autogol

I giocatori bianconeri con John Elkann in testa sono stati ricevuti alla Casa Bianca: il presidente lancia il suo attacco al mondo transgender e poi parla della guerra tra Iran e Israele

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una visita che si è trasformata in una situazione paradossale quella che ha vissuto la Juventus prima di scendere in campo nel match di esordio contro l’Al-Ain. I dirigenti e giocatori bianconeri con John Elkann in testa sono stati ricevuti alla Casa Bianca dal presidente Donald Trump e non è andato tutto come previsto.

La battaglia di Trump contro gli atleti transgender

Uno degli argomenti che Donald Trump ha portato avanti sin dalla sua campagna elettorale è stato quello che riguarda il ruolo degli atleti transgender. Il presidente americano ha lanciato una vera e propria battaglia sull’argomento che ha scatenato accuse di transfobia e nel corso della visita della Juventus nello studio Ovale, ha deciso di tirare ancora fuori l’argomento. Mentre torna sul tema, Trump decide di tornare sull’argomento: “C’è mai stata una donna che è entrata a far parte della vostra squadra. Cosa ne pensate?”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’unica risposta sul fronte Juventus arriva dal nuovo dirigente bianconero Damien Comolli che prova a togliere tutti dall’imbarazzo dicendo: “E’ difficile” prima di continuare: “Abbiamo una squadra femminile molto forte”. Ma è evidente l’imbarazzo dei giocatori con McKennie che da padrone di casa prova a spiegare agli altri quello che sta succedendo.

La guerra tra Israele e Iran

Quella della Juventus doveva essere una visita di “divertimento” e di prestigio. E’ la prima volta che un club italiano viene ricevuto nello studio Ovale. E forse dirigenti e giocatori bianconeri si aspettavano qualche battuta sul mondo del calcio, sul mondiale per club prima dei regali di rito (Elkann ha donato a Trump una maglia con il numero 47). Invece i bianconeri si trovano a fare da sfondo al presidente americano che comincia a parlare della guerra tra Israele e Iran: “Non c’è nessun modo in cui possiamo permettere all’Iran di avere armi nucleari perché l’intero mondo rischierebbe di scoppiare, questo che si debba combattere o meno. Non posso lasciare che succeda”.

Le polemiche sui social

Sui social non mancano le polemiche per la scelta della Juventus e di John Elkann di legare la sua immagine a uno dei presidenti più controversi della storia: “Chiunque abbia avuto l’idea di portare la Juve da Trump con tanto di comizio bellico e battute transfobiche ha sottostimato il disturbante impatto di quelle immagini. Un autogol clamoroso che lega il club più titolato d’Italia a un impresentabile”. Mino prova a scherzare: “Sarebbe stato meglio rifiutare ma apprezzo il fatto di aver mandato la rosa più scarsa della nostra storia”. E ancora: “La Juventus nello Studio Ovale è una scelta discutibile – commento Alfredo – in un contesto politico tanto delicato, certe scelte comunicative rischiano di generare più imbarazzo che prestigio”.

Al Ain-Juventus: la moviola