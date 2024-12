Il centrocampista della Fiorentina è stato operato all'Ospedale di Careggi: impiantato il defibrillatore removibile. Il futuro del calciatore e cosa prevede il regolamento.

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Bove potrà presto uscire dall’ospedale e andare a riabbracciare la propria famiglia. Il peggio, dopo il malore subito contro l’Inter, sembra ormai passato. Il calciatore è sereno e ha riso e scherzato anche con i compagni di squadra. E ora, dopo l’operazione per l’impianto del defibrillatore sottocutaneo removibile, potrà essere dimesso.

Bove, impiantato il defibrillatore

Il centrocampista della Fiorentina alle ore 8 di stamattina, 10 dicembre, è stato operato nel reparto di Emodinamica di Careggi, a Firenze. Gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo removibile, dopo aver accertato una piccola lesione al ventricolo sinistro, come da prassi in tutti i reparti di cardiologia per le dimissioni. Bove tornerà così a casa tra giovedì e sabato e terrà per un po’ di tempo, un paio di mesi almeno, il dispositivo, in attesa di avere un riscontro dai test.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La decisione di Bove

I prossimi mesi saranno fondamentali per capire se Bove potrà togliere il defibrillatore sottocutaneo o passare a una versione definitiva come quella impiantata a Eriksen dopo il malore a Euro 2020 con la Danimarca. Dipenderà dal risultato della terapia farmacologica e dalle analisi genetiche e poi deciderà in modo autonomo la scelta migliore, sotto consiglio ovviamente degli specialisti.

Il futuro di Bove

Le regole in Italia riguardo le possibilità di giocare con un defibrillatore sottocutaneo sono severissime. E se dovesse tenerlo in modo permanente per lui la possibilità di vestire di nuovo la maglia della Fiorentina sarà impossibile, come accaduto con Eriksen all’Inter. “L’idoneità sportiva? In Italia assolutamente no, non c’è discussione. I protocolli italiani prevedono che non possa essere ottenuta”, ha spiegato nel 2021 a Fanpage Lucio Mos, presidente della Società Italiana Cardiologia dello Sport, dopo il malore del danese. Bove però potrà continuare in ogni caso la carriera in un altro campionato, come ad esempio la Premier League che è meno ferrea in casi di questa natura. Al momento però è prematuro fare qualsiasi ipotesi.