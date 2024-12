Fiorentina-Cagliari 1-0 pagelle: festa e dedica a Bove, Cataldi decisivo. Ottavo hurrà di fila per i viola

Top e flop della gara: Cataldi il migliore in campo, delusione Kean che subentra nella ripresa ma non trova la rete. Luvumbo non basta ai sardi

Nel segno di Edo. Vola sempre di più la Viola che conquista l’ottavo successo consecutivo in Serie A grazie all’1-0 inflitto al Cagliari con tanto di dedica al centrocampista ricoverato in ospedale dopo l’attacco cardiaco che l’aveva colpito domenica scorsa. Anche senza Kean, entrato solo all’11’ della ripresa, la Fiorentina continua la sua marcia inarrestabile: era dal 1960 che non centrava una simile striscia record di successi. Dopo 22′ di gioco è Cataldi a scatenare la festa del Franchi con un destro a giro dal limite dell’area. Immediata la corsa davanti alle telecamere per urlare la sua dedica a Bove. La squadra di Nicola gioca un primo tempo di attesa, prova a reagire nel secondo con l’entrata in campo di Luvumbo ma non sfonda. Palladino conquista il momentaneo quarto posto, con ancora una gara da recuperare contro l’Inter, a quota 31 punti. Il Cagliari, invece, sprofonda in 15esima posizione a quota 14 e con una solta vittoria nelle

Fiorentina-Cagliari, la chiave tattica della gara

Dopo l’impegno di Coppa Italia, Palladino torna a schierare la Fiorentina con il 4-2-3-1: De Gea tra i pali e Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens confermati nel quartetto difensivo. In mezzo al campo riecco Adli al fianco di Cataldi. Davanti arrivano le sorprese: panchina per Colpani, Gudmundsson e Kean, con Ikoné, Beltran e Sottil alle spalle di Kouamé.

Il Cagliari di Nicola, schierato a specchio con i Viola, continua a preferire Sherri a Scuffet tra i pali: davanti al portiere albanese agiscono Mina e Luperto in zona centrale, con Zappa e Obert ad occuparsi delle corsie laterali. In mediana ci sarà il duo Marin-Makoumbou. In zona offensiva, invece, Piccoli verrà supportato da Zortea, Viola e Augello, con Luvumbo che parte dalla panchina.

Dopo una fase di studio, da parte di entrambe le squadre nel primo tempo, la partita cambia aspetto nella seconda metà di gioco: il Cagliari sfrutta maggiormente le corsie esterne, con l’entrata in campo di Luvumbo. La Fiorentina manda in campo anche Kean in avanti e Colpani da esterno destro sulla trequarti per vivacizzare ulteriormente la fase offensiva in una gara in cui le due squadre giocano a specchio.

Luca Ranieri chiede rispetto per Edoardo Bove

Intervenuto su Dazn prima della gara Luca Ranieri ha parlato di Bove dicendo: “Edo lo sentiamo sempre, sta bene, sta facendo tutti gli accertamenti necessari ma ci vuole un minimo di rispetto in più per lui, si stanno sentendo tante cose non vere, ci vogliono rispetto e privacy”.

Intanto, Edoardo Bove ha visto dall’ospedale la gara Fiorentina-Cagliari con la dedica struggente di Cataldi, nonostante la violenta accusa di Luca Ranieri.

Fiorentina-Cagliari, curiosità: i sardi sono preda facile per i Viola

Tra le squadre affrontate almeno 25 volte in casa in Serie A, il Cagliari è quella contro cui la Fiorentina ha la percentuale di vittorie interne più alta, ovvero del 69% (30 successi su 43 incontri).

Fiorentina-Cagliari, per i Viola ottavo successo consecutivo

I Viola si sono presentati al match, dopo il passo falso di Coppa Italia contro l’Empoli che li ha portati all’eliminazione agli ottavi di finale, con tutto un altro volto. La formazione di Palladino ha mantenuto la serie di vittorie in campionato: otto consecutive (esclusa la partita contro l’Inter, che verrà recuperata nel 2025).

I top e flop della Fiorentina

Cataldi 7.5 . Piazza l’1-0 della Viola con un destro a giro, sul secondo palo, dal limite dell’area grazie ad un assist perfetto di Beltran.

. Piazza l’1-0 della Viola con un destro a giro, sul secondo palo, dal limite dell’area grazie ad un assist perfetto di Beltran. Beltran 7. Al 23′ scarica all’indietro per Cataldi, libero dal limite, e si inventa un assist intuitivo, rapido e di alto livello.

Al 23′ scarica all’indietro per Cataldi, libero dal limite, e si inventa un assist intuitivo, rapido e di alto livello. Kean 5.5. Nonostante abbia ricevuto il premio MVP di novembre, parte soltanto dal secondo tempo: dal 56′ entra al posto di Kouamé ma non riesce ad impattare in modo decisivo in fase offensiva.

I top e flop del Cagliari

Luvumbo 6.5 Entra nel secondo tempo, al 57′, e vivacizza tutta la manovra offensiva del Cagliari grazie alle sue giocate.

Entra nel secondo tempo, al 57′, e vivacizza tutta la manovra offensiva del Cagliari grazie alle sue giocate. Marin 5. Grave errore tattico al 23′: si dimentica completamente la marcatura su Beltran che lascia libero, in area di rigore, di girarsi e fare assist per Cataldi.

Grave errore tattico al 23′: si dimentica completamente la marcatura su Beltran che lascia libero, in area di rigore, di girarsi e fare assist per Cataldi. Mina 5. Dall’inizio alla fine della gara non smette un attimo di fare falli, becca un giallo al 35′ e rischia l’espulsione più volte.

